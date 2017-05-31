Дополнительные автобусные маршруты запустят в Кузбассе на Троицу

Транспортники предусмотрели специальные маршруты общественного транспорта, чтобы православные верующие смогли посетить храмы и могилы близких в Троицкую родительскую субботу 3 июня и в День святой Троицы 4 июня.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Отдельные маршруты будут продлены до мест захоронения в десяти населённых пунктах: Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Берёзовском, Таштаголе, Тайге, Топках, а также Зеленогорске, Яе, Яшкино.

Также в этих территориях будет увеличено число рейсов на действующих маршрутах.

В остальных населённых пунктах работа общественного транспорта будет организована по расписанию выходного дня.

Информацию о работе транспорта можно узнать у диспетчеров пассажирских предприятий, в диспетчерских городов и районов, на сайтах УЕЗТУ Кемерова и единого центра организации пассажирских перевозок Новокузнецка.

Подготовка к празднику в Кузбассе ведётся комплексно. По традиции перед Троицей проходят масштабные уборки и благоустройство территорий при храмах, мест захоронений.

«При этом жители, решившие посетить в праздник могилы родных, смогут на время взять у смотрителей бесплатный инвентарь», — отметили в обладминистрации.

Также на кладбищах дополнительно к существующим установят большегрузные контейнеры. Только в Кемерове их число увеличится на десять – до 185 штук. Кроме того, областной центр подготовил 25 тыс. мешков для мусора, которые раздадут для уборки мест захоронений.