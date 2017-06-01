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Бензин снова подорожал, но в Кузбассе сохраняются низкие цены

Опубликовано , 125 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © belive.ru

Вчера, 31 мая, цена на бензин марки АИ-92 на кузбасских АЗС выросла на 50 копеек. Теперь за литр самой ходовой марки бензина автовладельцы будут платить 35,35 рублей.

Это уже шестое повышение с начала года — за это время цена на АИ-92 в среднем выросла на 1,5 рубля за литр.

РЭК Кемеровской области и региональная администрация совместно с муниципальными образованиями ведут постоянный мониторинг цен на нефтепродукты на местных АЗС.

По мнению экспертов, операторы розничных продаж (АЗС) вынужденно повышают цены на ГСМ, так как постоянно растут закупочные цены на нефть (в рублях), а НПЗ увеличивают оптовую цену отгрузки на АИ-92.

Вместе с тем, благодаря соглашению между областными властями и нефтепереработчиками, стоимость бензина в Кузбассе остаётся одной из самых низких.

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http://belive.ru/wp-content/uploads/2015/01/tn_204632_125177d4ee1d.jpg

Вчера, 31 мая, цена на бензин марки АИ-92 на кузбасских АЗС выросла на 50 копеек. Теперь за литр самой ходовой марки бензина автовладельцы будут платить 35,35 рублей.

 

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