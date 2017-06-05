Алиментщикам показали цены на летние развлечения для детей

Кузбасские приставы наглядно объяснили должникам по алиментам, сколько стоит отправить ребёнка на отдых в летний лагерь и другие сезонные развлечения.

В рамках акции «Собери ребёнка в школу» в УФССП по Кемеровской области для нерадивых родителей организовали встречу с руководителем ведомства Дмитрием Ткаченко, уполномоченным по правам ребёнка Дмитрием Кислицыным и руководителем отдела культуры Кемеровской епархии иереем Романом Закировым.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, такие встречи уже стали традиционной мерой воздействия на должников.

К родительской ответственности в этот раз пытались призвать 46 человек, которых приставы принудительно доставили в управление.

В ходе беседы с должниками Дмитрий Ткаченко и приглашённые гости напомнили алиментщикам об обязанностях родителей воспитывать и содержать своих детей, а также главный судебный пристав Кузбасса прочитал письмо ребёнка своему нерадивому отцу.

Должникам продемонстрировали детский спортивный инвентарь с соответствующими ценниками, путёвки в детские лагеря, чтобы у «родителей» появилось хоть малейшее представление, во сколько обходятся летние каникулы.

«После беседы в отношении ряда должников были проведены необходимые процессуальные действия. Так, произведено 18 арестов имущества на сумму 11 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, на двух должников составили административные протоколы по статье «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», на одного — за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ещё один алиментщик ответит за воспрепятствование законной деятельности приставов.

По данным УФССП, почти каждый сотый кузбассовец является должником по алиментам, при этом 21% из них — женщины.

«Взыскание алиментов было и остаётся приоритетным направлением в работе судебных приставов. Это крайне важная социально значимая категория, ведь сам ребёнок защитить свои интересы не силах», — отметил главный пристав области Дмитрий Ткаченко.