Жителей Кузбасса предупреждают о грозах с градом и сильным ветром

Мэрия города распространила предупреждение Кемеровской службы спасения о приближающемся ухудшении погоды, которое касается всей области.

Спасатели при этом ссылаются на сведения Кемеровского ЦГМС.

Вечером 7 июня и ночью 8 июня по области и в городе Кемерово ожидаются дожди, грозы, в отдельных районах град, при грозах усиление ветра до 19-24 метров в секунду.

При этом ночью по области прогнозируется северо-западный ветер 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18, при грозах шквалистое усиление до 19-24 м/с. Днём — 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 м/с.

Согласно прогнозу, сегодня ночью температура в городе составит плюс 10-12 градусов, по области — 10-15 выше нуля. Завтра днём в Кемерове будет плюс 17-19, по региону — 15-20 градусов тепла.

«Облачно с прояснениями, дожди, по югу местами сильные, грозы, в отдельных районах град», — предупреждают синоптики.