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Новокузнечанина обманули при покупке авиабилетов в интернете

Опубликовано , 163 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © mcselect.ru

Кузбасские полицейские ищут интернет-мошенников, от действий которых пострадал житель Новокузнецка, покупавший авиабилеты через сайт.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД со ссылкой на слова самого потерпевшего, он решил на интернет-сайте прибрести для своей семьи авиабилеты по маршруту «Новосибирск — Москва — Сочи». Их общая стоимость превысила 120 тысяч рублей.

Мужчина заполнил необходимые формы на сайте, после чего появилось окно для выполнения оплаты билетов.

«Он ввёл номер своей банковской карты и дважды одобрил платежи на суммы более 50 тысяч рублей. Однако последний платёж не смог осуществить, так как от сайта не поступил код подтверждения», — сказали в полиции.

Электронные билеты мужчина так и не получил, связаться с администратором интернет-ресурса и уточнить информацию тоже не смог и обратился в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность владельца сайта и все обстоятельства случившегося.

Полицейские рекомендуют в таких случаях сразу обращаться к правоохранителям и предоставить все свидетельства незаконного снятия денег: платежную квитанцию, электронный билет, переписку, если она есть.

«Обратитесь к представителям платежной системы, которую использовали, с просьбой об отмене транзакции, если это возможно. Советуем предельно внимательно обращаться к интернет-ресурсам, специализирующимся на продаже билетов, и совершать покупки только на проверенных сайтах», — отметили в ГУ МВД.

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http://mcselect.ru/wp-content/uploads/2014/07/kupit_bilety_online.jpg

Кузбасские полицейские ищут интернет-мошенников, от действий которых пострадал житель Новокузнецка, покупавший авиабилеты через сайт.

 

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