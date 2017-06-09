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Финал конкурса «Молодая семья Кузбасса-2017» пройдёт сегодня в Кемерове

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kuzbass85.ru

Семью-победителя областного конкурса семей в возрасте до 35 лет назовут 9 июня в Театре для детей и молодёжи.

В финале XV областного конкурса принимают участие семьи Заречневых (Кемерово), Шароновых (Белово), Гордиенко (Мыски), Бабич (Полысаево), Стасюк (Юрга).

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, участникам предстоит пройти творческие испытания: визитная карточка «Давайте познакомимся», конкурс «Танцуй со мной», а также показать индивидуальную постановку, посвящённую 70-летию празднования Дня шахтёра.

«Накануне семьи готовились к финалу: в рамках второго тура полуфинальных состязаний изготавливали скворечники и выполняли нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (бег, прыжки, стрельба, отжимания и рывок гири)», — рассказали в ведомстве.

Ранее, 13 мая, в Лесной Поляне 23 семьи, победители городских и районных конкурсов, продемонстрировали свои знания в викторине «Всезнайка», где прошли компьютерное тестирование по темам: «Общая эрудиция», «70 лет празднования Дня шахтера», «Год экологии в России», «Семья», «Инновационная Россия», «Всемирный фестиваль молодежи и студентов».

Также они представили видеоматериалы об участии в экологической акции «Вклад нашей семьи в экологию Кузбасса» в своих территориях. Завершающим испытанием стала спортивная семейная эстафета «Весёлые старты».

Конкурс «Молодая семья Кузбасса» проходит с 2002 года.

«Его организуют департамент молодёжной политики и спорта совместно с органами местного самоуправления для повышения статуса семьи, престижа семейной жизни и создания условий для укрепления молодой семьи», — отметили в обладминистрации.

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http://kuzbass85.ru/wp-content/uploads/2017/05/molodaya-semya-Kuzbassa.jpg

Семью-победителя областного конкурса семей в возрасте до 35 лет назовут 9 июня в Театре для детей и молодёжи.

 

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