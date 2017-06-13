Многонациональный парад прошёл по центру Кемерова в День России

Кузбасс присоединился к 33 регионам страны, где прошли шествия представителей народов России «Парад дружбы».

В областном центре праздник стартовал с парада-шествия делегаций народностей, проживающих на территории региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В колонах под сопровождение национальной музыки под своими флагами прошли кузбассовцы, одетые в народные костюмы: русские, армяне, немцы, белорусы, таджики, киргизы, украинцы, чуваши, цыгане, мордва, азербайджанцы, телеуты, шорцы, татары.

Делегации приветствовали и.о. губернатора Владимир Чернов, председатель областного Совета народных депутатов Алексей Синицын, заместитель губернатора Елена Пахомова, глава города Кемерова Илья Середюк.

«Мы отмечаем День России – день нашей Родины, которой мы гордимся, которую бережём и искренне любим. Кемеровская область — многонациональный регион, в котором проживают представители более 150 народов (наций, народностей, этнических групп). Мы все вместе создаём богатство Кузбасса и России», — отметил Владимир Чернов.

Затем на главной площади города состоялся концерт с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, выставка национальных подворий, презентация народных костюмов и национальной кухни.

В концертной программе приняли участие лучшие коллективы Кузбасса: Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса, народный коллектив, ансамбль сценического фольклора «Златозорье» областного колледжа культуры и искусств, солисты музыкального театра Кузбасса.

«Для участников праздника были организованы презентации национальных центров, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, кулинарный двор «Кухни народов России», фотозоны на фоне национальных символов», — отметили в пресс-службе.