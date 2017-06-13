Газеты и интернет
Радио
14°C, ясно
Войти на сайт

Многонациональный парад прошёл по центру Кемерова в День России

Опубликовано , 117 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

Кузбасс присоединился к 33 регионам страны, где прошли шествия представителей народов России «Парад дружбы».

В областном центре праздник стартовал с парада-шествия делегаций народностей, проживающих на территории региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В колонах под сопровождение национальной музыки под своими флагами прошли кузбассовцы, одетые в народные костюмы: русские, армяне, немцы, белорусы, таджики, киргизы, украинцы, чуваши, цыгане, мордва, азербайджанцы, телеуты, шорцы, татары.

Делегации приветствовали и.о. губернатора Владимир Чернов, председатель областного Совета народных депутатов Алексей Синицын, заместитель губернатора Елена Пахомова, глава города Кемерова Илья Середюк.

«Мы отмечаем День России – день нашей Родины, которой мы гордимся, которую бережём и искренне любим. Кемеровская область — многонациональный регион, в котором проживают представители более 150 народов (наций, народностей, этнических групп). Мы все вместе создаём богатство Кузбасса и России», — отметил Владимир Чернов.

Затем на главной площади города состоялся концерт с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов, выставка национальных подворий, презентация народных костюмов и национальной кухни.

В концертной программе приняли участие лучшие коллективы Кузбасса: Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса, народный коллектив, ансамбль сценического фольклора «Златозорье» областного колледжа культуры и искусств, солисты музыкального театра Кузбасса.

«Для участников праздника были организованы презентации национальных центров, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, кулинарный двор «Кухни народов России», фотозоны на фоне национальных символов», — отметили в пресс-службе.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/90306.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/06/IMG_7022-na-sajt-Kemoblast-150x150.jpg

Кузбасс присоединился к 33 регионам страны, где прошли шествия представителей народов России «Парад дружбы».

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

В Кемерове из окна второго этажа выпал ребёнок

lipetsktime.ru
lipetsktime.ru

Соцработники региона получили награды и премии

evo-rus.com
evo-rus.com

Кемерово: из-за сильного ветра дерево упало на машину

kuzbass-today.ru
kuzbass-today.ru

Новосибирскстат: в Кузбассе снизилась рождаемость

VSЁ42
VSЁ42

На ФПК в Кемерове прорвало трубу на проезжей части

Сибдепо
Сибдепо

Синоптики прогнозируют тёплую погоду на неделе в Кузбассе

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить