В Кузбассе четверо сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов

Четыре участника единого государственного экзамена по информатике и ИКТ в Кузбассе получили наивысшую отметку — максимальные 100 баллов.

В областном департаменте образования и науки сообщили первые результаты ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ и математике базового уровня.

Экзамены по географии и информатике и ИКТ прошли 29 мая, а по базовой математике — 31 мая.

В ЕГЭ по географии приняли участие 255 человек, по информатике и ИКТ — 1 170 человек. Экзамен по базовой математике сдавали 9 849 человек.

«В 2017 году участники ЕГЭ показали высокий результат по информатике и ИКТ. Сразу четыре участника сдали ЕГЭ по этому предмету на 100 баллов. В целом, результаты по трём предметам сопоставимы с результатами прошлого года», — отметил начальник департамента Артур Чепкасов.

Ознакомиться с результатами ЕГЭ выпускники текущего года могут в своей школе, выпускники прошлых лет – по месту регистрации на сдачу экзамена.

Также участники ЕГЭ смогут узнать свои результаты на сайте ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» и на официальном информационном портале ЕГЭ.