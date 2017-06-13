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Синоптики на этой неделе обещают Кузбассу летнюю жару

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © sevstory.ru

На предстоящей неделе в области установится жаркая летняя погода: регион будет находиться под влиянием антициклона, осадков не ожидается, а температура с каждым днём будет повышаться.

Предварительный прогноз сегодня опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

Завтра ожидается восточный умеренный ветер, по области с порывами до 13 метров в секунду, днём температура плюс 22-27°С, в ночь 9-14 выше нуля.

В четверг ветер сменит направление на южное, будет умеренным, а температура днём достигнет отметок +26,+31°С. В ночные часы — плюс 10-15 градусов. В пятницу характер погоды сохранится.

«В выходные дни продолжится повышение температуры, также жарко, но не стоит исключать, что при таком неравномерном по области разогреве атмосферы, возможны летние локальные дожди», — отмечают синоптики.

В субботу днём столбик термометра повысится до плюс 28-33°С, при этом южный ветер будет умеренным, местами с порывами до 13 м/с и также без осадков. Ночь будет тёплой — плюс 15-20.

В воскресенье температура останется в тех же пределах +30°С и выше и также с южным порывистым ветром и преимущественно без осадков.

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На предстоящей неделе в области установится жаркая летняя погода: регион будет находиться под влиянием антициклона, осадков не ожидается, а температура с каждым днём будет повышаться.

 

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