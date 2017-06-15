Газеты и интернет
Радио
27°C, ясно
Войти на сайт

Жара до +36°С установилась в Кузбассе, но купаться ещё рано

Опубликовано , 39 просмотров
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © novosti44.ru

До конца недели и начало следующей на территории области сохранится жаркая погода и без осадков: на выходных ожидается до плюс 34-35 выше нуля.

Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.

«Судя по синоптической обстановке не ожидается влияния циклонов и прохождения фронтальных разделов, которые принесли бы дожди и ветреную погоду, но при таких метеоусловиях, когда по области происходит неравномерный разогрев атмосферы, есть вероятность летних локальных дождей», — пояснили синоптики.

Сегодня ночью по области возможен небольшой дождь, гроза. Днём в пятницу без осадков, северо-восточный ветер будет умеренным, местами с порывами до 14 метров в секунду, Температура днём плюс 27-32 градуса, в ночные часы — 12-17 выше нуля.

В субботу продолжится повышение температуры. Днём столбик термометра достигнет отметок +29,+34°С.

При этом, согласно прогнозу, южный ветер будет умеренным, местами с порывами до 14 м/с и также без осадков. Ночь будет теплой — плюс 14-19.

В воскресенье температура +30,+35°С с восточным порывистым ветром и преимущественно без осадков, ночью плюс 17-22 градусов. В понедельник и вторник температура ещё повысится. Днём может достигать отметок +31,+36°С.

Реки области ещё недостаточно прогрелись для открытия купального сезона.

Как уточняют синоптики, на данный момент температура воды в реке Томь в черте Кемерова составляет +14°С. Допустимая температура для купания взрослых +18°С, для детей +22°С.

«При высоких температурах, а также при отдыхе у водоёмов соблюдайте все меры предосторожности. Следите за своим самочувствием! Берегите себя и своих близких!», — подчеркнули в гидрометцентре.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/90379.html

http://novosti44.ru/media/k2/items/cache/1d64cb96ebab6802d15c9cb11275c4de_XL.jpg

До конца недели и начало следующей на территории области сохранится жаркая погода и без осадков: на выходных ожидается до плюс 34-35 выше нуля.

 

Яндекс.Новости

evo-rus.com
evo-rus.com

В Кузбассе на приеме у стоматолога умерла пожилая пенсионерка

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кузбассе произошло жёсткое ДТП, виновник аварии скрылся

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Заводском районе Кемерова начали ремонтировать три улицы

letnews.ru
letnews.ru

Пенсионерка из Кузбасса отдала «экстрасенсу» почти 5,7 млн рублей

VSЁ42
VSЁ42

Актеры Новокузнецкого драмтеатра пожаловались на директора

ВашГород
ВашГород

В Новокузнецке открылись первые пляжи

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить