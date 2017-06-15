Жара до +36°С установилась в Кузбассе, но купаться ещё рано

До конца недели и начало следующей на территории области сохранится жаркая погода и без осадков: на выходных ожидается до плюс 34-35 выше нуля.

Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.

«Судя по синоптической обстановке не ожидается влияния циклонов и прохождения фронтальных разделов, которые принесли бы дожди и ветреную погоду, но при таких метеоусловиях, когда по области происходит неравномерный разогрев атмосферы, есть вероятность летних локальных дождей», — пояснили синоптики.

Сегодня ночью по области возможен небольшой дождь, гроза. Днём в пятницу без осадков, северо-восточный ветер будет умеренным, местами с порывами до 14 метров в секунду, Температура днём плюс 27-32 градуса, в ночные часы — 12-17 выше нуля.

В субботу продолжится повышение температуры. Днём столбик термометра достигнет отметок +29,+34°С.

При этом, согласно прогнозу, южный ветер будет умеренным, местами с порывами до 14 м/с и также без осадков. Ночь будет теплой — плюс 14-19.

В воскресенье температура +30,+35°С с восточным порывистым ветром и преимущественно без осадков, ночью плюс 17-22 градусов. В понедельник и вторник температура ещё повысится. Днём может достигать отметок +31,+36°С.

Реки области ещё недостаточно прогрелись для открытия купального сезона.

Как уточняют синоптики, на данный момент температура воды в реке Томь в черте Кемерова составляет +14°С. Допустимая температура для купания взрослых +18°С, для детей +22°С.

«При высоких температурах, а также при отдыхе у водоёмов соблюдайте все меры предосторожности. Следите за своим самочувствием! Берегите себя и своих близких!», — подчеркнули в гидрометцентре.