Власти и инвесторы договорились о строительстве дороги Тайга-Томск

Кемеровская, Томская области и «Газпромбанк» закрепили соглашением предварительные договорённости по строительству дороги от Томска до Тайги.

Трасса свяжет соседние регионы по наикратчайшему маршруту. Время в пути между этими городами сократится в три раза.

Тройственное соглашение по проектам создания объектов транспортной инфраструктуры с использованием механизма государственно-частного партнёрства заключено в Томске на выездном заседании правления «Газпромбанка».

Документ подписали и.о. губернатора Кузбасса Владимир Чернов, глава Томской области Сергей Жвачкин и глава «Газпромбанка» Андрей Акимов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

О необходимости реализации взаимовыгодного проекта автосообщения между Томском и Тайгой губернаторы регионов Аман Тулеев и Сергей Жвачкин заявляли ещё в 2014 году.

«При этом впервые в новейшей истории страны два региона объединили усилия, чтобы реализовать крупномасштабный проект в рамках государственно-частного партнёрства вместе с компанией-концессионером. В конце марта 2017 года губернаторы обсудили проект в Кемерове», — напомнили в пресс-службе.

По предварительным данным, протяжённость дороги второй категории составит около 68 км, из них 21 км пройдёт по территории Кузбасса.

«Проект поможет укрепить бизнес-связи Кемеровской и Томской областей и позволит Кузбассу создать транспортно-логистический центр в Тайге. Как следствие, будет дан импульс привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры моногорода, созданию производств и дополнительных рабочих мест не в градообразующей железнодорожной отрасли, а в малом бизнесе, в том числе в переработке и сфере услуг», — пояснили областные власти.

Томску ввод трассы обеспечит прямой выход на Транссибирскую железнодорожную магистраль, что сократит транспортные затраты и время на перевалку грузов, даст возможность снизить цены на товары и услуги. Станет возможным открытие прямого автобусного сообщения между двумя городами, будет обеспечена комфортность передвижения между соседними регионами для работающих вахтовым методом и студентов. Формирование придорожного сервиса положительно повлияет на экономику близлежащих сёл, отмечают в обладминистрации.

Будущая дорога пройдёт по неосвоенной, таёжной местности с большим количеством заболоченных участков, поэтому проектировщикам и строителям предстоит решить ряд сложных технических задач.

Предполагается, что два региона вложат 3 из 7 млрд рублей, пропорционально затратам на строительство участков на их территориях. Остальные 4 млрд, включая заёмные средства «Газпромбанка», будут инвестированы концессионером. В целом концессионное соглашение будет заключено на 13 лет по результатам совместного конкурса, который подготовят два региона. Таким образом, победивший в конкурсе частный инвестор возьмёт на себя проектирование, строительство объекта, а в первые 11 лет после ввода – техническое обслуживание и ремонт.