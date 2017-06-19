Аномальная жара в Кузбассе сохраняется, возможны грозы, град и сильный ветер

Неустойчивая погода в регионе сохранится всю неделю. Завтра на территории области прогнозируется максимальная температура воздуха днём +31, +36°С, в отдельных районах дожди, грозы, возможен град, усиление ветра.

Об этом сообщает кемеровский гидрометцентр.

Во вторник, с прохождением тропического холодного фронта, ожидаются местами ливневые дожди, грозы, возможен град, ветер северо-восточный при грозе усилится до 10-15 м/с. Ночные температуры ожидаются в районе плюс 14-19 градусов, дневные температуры сохраняются жаркими.

Со среды до пятницы по области сохранится неустойчивая погода, местами будут отмечаться ливневые дожди, грозы, возможен град, ветер юго-западных направлений с грозой усилится до 15-20 м/с.

«Ночные температуры сохранятся на уровне +12,+17°С, дневные температуры немного понизятся до +25,+30°С», — отметили в метеослужбе.

При этом в Тяжинском и Таштагольском районах ожидается высокая пожароопасность.

ГУ МЧС по Кемеровской области в свою очередь призывает учитывать прогноз и соблюдать элементарные правила безопасности.

«Планируя свой отдых у воды, помните, что купание, а тем более ныряние, на несанкционированных пляжах и других водоёмах (карьерах, искусственных прудах, необорудованных для этого) несёт прямую угрозу вашему здоровью, а зачастую и жизни. Категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра у воды, не только на природе, но и в быту. Любая ёмкость с водой на приусадебном участке или веранде дома может стать источником опасности для ребёнка.

«При проветривании помещений в жаркую погоду не оставляйте детей одних в комнате — не подвергайте угрозе падения из окна. В быту и на природе соблюдайте правила пожарной безопасности», — напомнили в ГУ МЧС.

В жаркую погоду советуют избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице. Автомобилисты должны следить за скоростью и дистанцией, а также помнить, что под действием высоких температур дорожное покрытие может деформироваться.

В грозу или при её первых признаках купание и выход на воду на плавсредствах крайне опасны.

«При граде и грозе, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. По возможности укройтесь от непогоды в помещении, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках», — добавляют спасатели.