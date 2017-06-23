Студенты и беспилотники следят за порядком на кузбасских пляжах

Молодёжные отряды помогают службам МЧС в поддержании порядка на пляжах Кузбасса. В 15 муниципалитетах приступили к дежурству 75 волонтёров: студенты, старшеклассники, работающая молодёжь.

Они патрулируют территории санкционированных пляжей региона и напоминают отдыхающим об основных правилах безопасности.

Как пояснили в департаменте молодёжной политики и спорта, во время дежурства добровольцы раздают памятки по поведению на воде, ведут разъяснительную работу для предотвращения несчастных случаев возле водоёмов.

«Особое внимание бойцы уделяют детям, рассказывая о правилах поведения на воде и в прибрежной зоне. А своим сверстникам они напоминают правила катания на лодках, катамаранах и гидроциклах. Свою деятельность волонтёры, как правило, осуществляют в одежде с отличительной символикой или со специальными атрибутами», — отметили в ведомстве.

В случае возникновения нештатных ситуаций, волонтёры смогут оперативно вызвать сотрудников полиции или МЧС.

Практика привлечения добровольцев и общественности к работе с отдыхающими на территориях санкционированных пляжей и мест отдыха у воды успешно существует в области уже несколько лет. В этом году самый многочисленный отряд добровольцев будет в Прокопьевском районе – 20 человек, в Кемерове сформирован отряд из 12 человек.

Областная КЧС в свою очередь потребовала от муниципалитетов ужесточить проверки «диких пляжей».

Заседание по этой теме накануне провёл замгубернатора Дмитрий Кудряшов. Как ожидается, в этом году в территориях откроются 27 пляжей и 49 мест отдыха — всего 76, что на восемь больше, чем в прошлом году. Из них прошли освидетельствование Госинспекции по маломерным судам и официально заработали 18 пляжей и 19 мест отдыха.

Обязательным условием работы пляжей стало также соответствие воды санитарно-эпидемиологическим требованиям. На открытых зонах отдыха спасатели вместе с полицией, представителями местных администраций и волонтерами патрулируют акваторию и береговую линию.

По данным синоптиков, пляжный сезон открылся по всей области.

В Новокузнецке вода прогрелась до 25 градусов тепла, в Кемерове до 21,5 — при нормативе, разрешающем купание, от плюс 18 для взрослых, плюс 22 для детей. Установившаяся жара сохранится и на следующей неделе.

«Во всех городах и районах для ежедневных проверок „диких“ пляжей должны действовать мобильные патрули и беспилотники. На выявленных несанкционированных местах купания необходимо развертывать посты спасателей и полицейских, оперативно устанавливать запрещающие аншлаги», — уточнили в обладминистрации.

Пьяных купающихся и тех, кто плавает в районе запрещающего знака, предлагается привлекать к административной ответственности по областному законодательству. Будет усилена разъяснительная работа с родителями об опасности оставлять детей без присмотра у воды, проведут занятия со школьниками по правилам поведения на реках и прудах, а также организуют их обучение плаванию.

«В Кузбассе развёрнут межведомственный оперативный штаб по контролю за работой муниципалитетов и оперативных групп, обеспечивающих безопасность на водных объектах. Его заседания будут проводиться еженедельно», — добавили в пресс-службе.