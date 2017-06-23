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Губернаторские учебные заведения масштабно отметили выпускной

Опубликовано , 73 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

В Кемерове состоялся торжественный выпуск воспитанников губернаторских образовательных учреждений Кузбасса: 485 выпускников получили дипломы, аттестаты зрелости и именные часы.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в праздничной линейке в парке Победы имени Жукова приняли участие заместитель губернатора Елена Пахомова и председатель областного совета народных депутатов Алексей Синицын.

Дипломы и аттестаты зрелости сегодня вручили 485 выпускникам губернаторского многопрофильного лицея для одарённых детей, кадетских корпусов МЧС и полиции, кадетской школы железнодорожников, женской гимназии и техникума народных промыслов.

Елена Пахомова отметила, что с 1998 года по инициативе Амана Тулеева в Кузбассе начали открываться специальные губернаторские учебные заведения для детей, которые воспитываются без родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, из семей погибших шахтеров и военнослужащих.

Сейчас таких учреждений в регионе семь. Ежегодно в них обучаются до 1,5 тыс. детей. А всего за прошедшие 19 лет выпускниками губернаторских школ стали почти 8 тыс. кузбассовцев.

Среди сегодняшних выпускников 252 — окончили школу на «хорошо» и «отлично», 36 человек удостоены правительственной награды — золотой медали «За успехи в учении». А в техникуме народных промыслов 11 выпускников получили «красные» дипломы (из 76 студентов). Самым достойным выпускникам школ Кузбасса, лидерам в учёбе, по инициативе губернатора четвёртый год вручаются и областные награды: золотые и серебряные медали.

В 2017 году 21 выпускник стал «золотым» медалистом Кузбасса, 13 человек – «серебряными».

Кроме того, среди них 25 победителей международных конкурсов; 34 победителя всероссийских олимпиад и научных конференций; 147 победителей и призёров всероссийских и областных соревнований по различным видам спорта, 60 лауреатов творческих конкурсов.

Воспитанники губернаторских учебных заведений сдали единый государственный экзамен на уровне учащихся самых престижных лицеев и гимназий области. Максимальные 100 баллов получили восемь выпускников: пять — из губернаторской женской гимназии, трое выпускников — из губернаторского многопрофильного лицея для одарённых детей.

«Из областного бюджета ежегодно выделяются средства на одежду зимнюю и летнюю, обмундирование, питание, учебники, оборудование, компьютеры, спортивные тренажёры, отдых. В среднем, 350-370 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Замгубернатора поблагодарила учителей, воспитателей, наставников, родителей, родственников — всех, кто заботился, беспокоился о ребятах, радовался их успехам.

По традиции на память о сегодняшнем событии выпускники получили подарок от областных властей — наручные именные часы и премию в 5 тыс. рублей.

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В Кемерове состоялся торжественный выпуск воспитанников губернаторских образовательных учреждений Кузбасса: 485 выпускников получили дипломы, аттестаты зрелости и именные часы.

 

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