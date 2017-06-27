Депутат Госдумы просит прокурора ускорить дело о рухнувшем доме в Междуреченске

Депутат Государственной думы РФ от Кузбасса Антон Горелкин обратился к прокурору области Павлу Бухтоярову с просьбой дать правовую оценку ситуации, возникшей вокруг уголовного дела об обрушении многоквартирного жилого дома в Междуреченске.

Трагедия произошла в мае прошлого года, пострадали пять человек, двое из которых погибли, ещё трое получили травмы, также было повреждено 16 квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

В начале июня 2017 года окончательное обвинение предъявили четырём фигурантам уголовного дела. Однако один из них с материалами так и не ознакомился.

Бывшие жильцы разрушенного дома в открытом письме указывают на то, что один из фигурантов уголовного дела (предприниматель, который организовал ремонт в помещении на первом этаже) намеренно затягивает процесс. По их словам, он всячески уклоняется от ознакомления с материалами, в результате чего уголовное дело не направляют в суд.

«Люди переживают, что, как часто бывает, дело могут спустить на тормозах. Поэтому я счёл правильным обратиться к прокурору Кемеровской области Павлу Бухтоярову и попросить разъяснений. Если пострадавшие чего-то не понимают, лучше объяснить. А если дело кем-то затягивается намеренно — то надо принимать меры», — прокомментировал Антон Горелкин.

По версии следствия, в мае 2016 года собственник нежилого помещения в многоквартирном доме по улице Весенняя заключил устный договор подряда с тремя местными жителями. Они должны были отремонтировать фасадную стену помещения. В итоге неквалифицированные рабочие частично демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания, в результате чего обрушился подъезд жилого дома.

Напомним, что региональные власти решили пострадавший дом снести, а жильцам предоставить новые квартиры.