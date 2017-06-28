Главу департамента промышленности Кузбасса отстранили от должности

Начальник департамента промышленности Сергей Карпунькин отстранён от исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

«В федеральных СМИ прошла информация, что соседи Карпунькина по дачному участку обвиняют его в угрозах и нанесении телесных повреждений во время конфликта, произошедшего на бытовой почве», — говорится в сообщении.

Аман Тулеев дал поручение разобраться в ситуации. Для выяснения всех обстоятельств проводится служебная проверка.

Как уточнили в обладминистрации, на время проведения проверки Сергей Карпунькин отстранён от исполнения своих обязанностей. И. о. начальника департамента назначен Юрий Ударцев (начальник управления промышленности).

Сергей Карпунькин родился 7 ноября 1972 года. В 1995 году окончил Кузбасский политехнический институт, по специальности «обогащение полезных ископаемых» (инженер-обогатитель). Работал на ЦОФ «Абашевская», в ЗАО «Черниговец». С 2011 начальник департамента промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области, в 2013 году назначен начальником регионального департамента промышленности.