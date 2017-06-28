«Коммуналка» в Кузбассе с 1 июля подорожает не более, чем на 5,9%

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Ежегодная индексация коммунальных тарифов произойдёт по всей стране с 1 июля 2017 года. До Кузбасса доведён предельный индекс роста — 5,9%.
Об этом сообщила на пресс-конференции в обладминистрации начальник областной Госжилинспекции Ирина Гайденко.
В совокупности изменения сумм в коммунальных платёжках жителей — за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и электроэнергию — не должны превышать 5,9%, но рост на отдельные виды услуг может отличаться.
Электроэнергия во всех территориях области подорожает на 3,8%, а повышающие коэффициенты на горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление установит каждая территория. В настоящий момент три муниципалитета (Прокопьевск, Яйский и Яшкинский районы) приняли соответствующие постановления. В остальных 31 разработаны проекты — они находятся на утверждении местных депутатов.
«Госжилинспекция проводит мониторинг принимаемых решений, пока превышения максимального индекса роста нигде не зафиксировано», — уточнила начальник ГЖИ.
Инспекция также провела примерный расчёт изменения платы за ЖКУ для среднестатистической семьи из трёх человек, проживающей в Кемерове в квартире площадью 60 «квадратов». До 1 июля средний платёж такой семьи составлял 2 740 рублей, а с учётом предстоящего повышения будет равен 2 899 рублям. Таким образом, по данным ведомства, разница составит всего 159 рублей.
ГЖИ проанализировала повышение платы на коммунальные услуги в соседних регионах, сравнив тарифы в областных центрах субъектов Сибирского округа.
Как показал сравнительный анализ, в Кузбассе платёж для населения остаётся самым низким.
По информации Госжилинспекции, жители Барнаула будут платить за коммуналку на 86% больше, чем кемеровчане. В Новосибирске платеж будет выше на 41%, в Омске — на 57%, в Томске — на 38%.
Начальник ГЖИ подчеркнула, что все меры социальной поддержки, льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ в Кузбассе сохранятся. В общей сложности они по-прежнему охватывают 26 категорий граждан.
В ГЖИ работает «горячая линия» по вопросам необоснованного повышения платы за ЖКУ (8-384-2) 36-93-32.
Ежегодная индексация коммунальных тарифов произойдёт по всей стране с 1 июля 2017 года. До Кузбасса доведён предельный индекс роста — 5,9%.