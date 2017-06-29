В Кемерове готовятся к установке понтонного моста через Томь на остров

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Остров Кемеровский скоро станет местом отдыха в областном центре: спасатели приступили к подготовительным работам по монтажу понтонного моста через реку.
Об этом сообщает сегодня пресс-служба городской администрации.
«В связи с тем, что зимой льдом и течением воды якоря, на которые крепится переправа, были сдвинуты на расстояние от 6 до 10 метров, перед монтажными работами необходимо вернуть их в проектное положение», — пояснили в мэрии.
Специалисты Кемеровской службы спасения приступили к этим работам на дне реки Томь.
Им необходимо поставить на проектные отметки 30 фундаментных блоков и канатов, которые будут удерживать конструкцию моста. В работе задействован экипаж спасателей и фронтальный погрузчик К-700.
В ближайшее время начнётся монтаж понтонных блоков, заверили в горадминистрации.
Напомним, переправа состоит из скреплённых между собой пластиковых модулей 50*50*40 сантиметров общей длиной 140 метров и шириной 2,5 метра.
Остров Кемеровский скоро станет местом отдыха в областном центре: спасатели приступили к подготовительным работам по монтажу понтонного моста через реку.