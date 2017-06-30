Штабы по финмониторингу вернули 370 миллионов в бюджет и фонды

По итогам первого полугодия, предприятия и предприниматели перечислили 296,2 млн рублей налогов в бюджет области и 76,3 млн рублей во внебюджетные фонды, а также погасили 201 млн рублей долга по зарплате.

Таковы результаты работы штабов по финансовому мониторингу, которые за полгода помогли вернуть 370 миллионов рублей платежей в бюджет и внебюджетные фонды.

Как сообщает областной департамент труда и занятости населения, с начала года областной и муниципальные штабы провели 310 заседаний, на которых рассмотрели материалы по 1 380 предприятиям.

Только за июнь задолженность по зарплате на предприятиях региона сократилась в 2,6 раза — до 88,6 млн рублей.

«В полном размере заплатили трудящимся ООО «Грамотеинские ЦЭММ» (Белово, руководитель Андрей Казанцев, сумма погашенного долга — 2,1 млн рублей), МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Топкинский район, Юрий Соколов — 6,2 млн)», — говорится в сообщении ведомства.

Штабы по финмониторингу продолжают работу в ежедневном режиме.

Кроме того, работники и работодатели могут обратиться на «горячую линию» департамента труда и занятости населения 8 (3842) 58-72-84, чтобы получить разъяснения по своим правам и обязанностям, а также сообщить о существующих долгах по зарплате или «серых схемах».