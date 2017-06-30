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Ассортимент контрафакта в Кузбассе пополнил Contex, Omsa, Lacoste и Beats

Опубликовано , 95 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © icdn.lenta.ru

С начала года при взаимодействии Кемеровской таможни и кузбасской полиции было выявлено и изъято более 6 тыс. единиц контрафактной продукции.

Среди нелегальных товаров, обнаруженных таможенниками и полицейскими, — средства контрацепции «Contex», женские капроновые колготки «Omsa», флеш-накопители с записью программных средств, духи «Lacoste», медицинское оборудование, наушники «Beats», джинсы «Philipp Plein», спортивная одежда торговых марок «Nike», «Adidas» и «Reebok».

По данным фактам возбуждено девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело по статье 146 УК РФ за нарушение авторского права в крупном размере, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Кемеровской таможни.

«Производство и реализация нелегальной продукции лёгкой промышленности стало серьёзным препятствием развитию цивилизованного рынка и бюджетной системы, ежегодно теряющей по этой причине значительные суммы таможенных и налоговых платежей, что впоследствии сказывается на финансировании социальных и инвестиционных проектов», — отмечают в ведомстве.

Как поясняют таможенники, контрафактный товар не проходит оценку соответствия в органах по сертификации, поэтому использование такой продукции может нанести серьёзный вред здоровью и даже жизни потребителя.

В 2016 году должностные лица таможенного органа и сотрудники полиции провели 30 таких совместных мероприятий, результатом которых стало изъятие свыше 15 тысяч единиц контрафактной продукции.

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С начала года при взаимодействии Кемеровской таможни и кузбасской полиции было выявлено и изъято более 6 тыс. единиц контрафактной продукции.

 

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