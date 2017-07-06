Власти Кузбасса поддержали 20 молодёжных соцпроектов

Двадцать молодёжных социальных проектов получат поддержку первой региональной акселерационной программы «Старт».

Такое решение приняла экспертная комиссия по итогам защиты 35 проектов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первые 100 участников прошли обучение по акселерационной программе в марте-июне, из них 35 дошли до финала. Общий грантовый фонд поддержки составил 400 тыс. рублей.

Программа проводилась департаментом молодёжной политики и спорта Кемеровской области при участии КРОО «Центр развития молодёжных инициатив», КРОО «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», образовательного проекта ВПП «Единая Россия» «Гражданский университет».

По словам организаторов, задача – дать возможность молодым людям получить необходимые знания по управлению проектной деятельностью, чтобы превратить «сырые» идеи в работающие проекты.

Молодёжные социально ориентированные инициативы, которые прошли «школу» проектного менеджмента, могут быть реализованы в территориях региона.

Так, например, несколько проектов направлены на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. Среди них, фестиваль паралимпийского и адаптивного конного спорта «Спорт равных возможностей» (АНО Детско-юношеский конный центр «Фаворит», Новокузнецк) и «Кузбасский портал для людей с ограниченными возможностями и членов их семей – Лабиринт 42» (Никита Асеев, Кемерово).

Активисты ДЭОО «Зелёные» из Междуреченска в рамках своего проекта «Тропами Поднебесья» планируют с помощью квадрокоптера, профессиональной фото- и видеоаппаратуры отснять материалы, которые впоследствии станут основой интерактивного видеопутеводителя.

Молодёжное объединение «Новатор» при культурном центре «Бачатский» будет собирать истории о добрых поступках земляков в повседневной жизни и размещать их соцсетях, а в дальнейшем издать книгу «Энциклопедия Добра. Подвиги каждый день».

Профком студентов КемТИППа получит возможность реализовать проект «Рецепты счастья». Студенты намерены проводить обучающие мастер-классы для воспитанников детских домов по приготовлению национальных блюд разных народов мира для знакомства с их культурой и традициями.

Также финансирование получили молодёжные объединения из Киселёвска, Полысаево, Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевского района.