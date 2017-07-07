Более 700 пар планируют пожениться в Кузбассе в День семьи, любви и верности

В праздничные дни, приуроченные к Дню семьи, любви и верности, зарегистрируют брак 735 кузбасских пар: 381 из них поженится сегодня, 7 июля, ещё 354 пары – 8 июля.

Как показывает статистика, российский праздник в Кузбассе становится популярнее прежнего фаворита молодожёнов — Дня всех влюблённых. Если 14 февраля 2015 года в органах ЗАГС области зарегистрировали брак 350 пар, то в этом году их было всего 83.

По сложившейся традиции в городах и районах с 7 по 9 июля пройдут чествования супругов-юбиляров, концерты, экскурсии и выставки, молебны в честь святых князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Как сообщили в областном управлении ЗАГС, праздники планируются на городских площадях и в парках, Аллеях молодожёнов, в Домах культуры, Досуговых центрах, библиотеках, на спортивных площадках, в администрациях, в залах торжеств органов ЗАГС, а также с выездом к святому источнику в Гурьевском районе и часовне Святого Андрея Первозванного в Мундыбаше.

«Наиболее массовые и яркие праздники планируются в городах: Анжеро-Судженск, Белово, Берёзовский, Гурьевск, Калтан, Киселёвск, Кемерово, Мариинск, Мыски, Полысаево, Тайга, Топки, Юрга, а также в Краснобродском, Ижморском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Промышленновском, Тяжинском, Чебулинском, Яйском районах», — уточнили в управлении.

В Кемерове специалисты областного управления ЗАГС и администрации города поздравят сегодня 20 супружеских пар, проживших в браке 25 и более лет.

За преданность семейным традициям супругов наградят медалями «За любовь и верность».

Эта общественная награда учреждена организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности. Её вручают парам, зарегистрировавшим брак не менее 25 лет назад, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, а также добившимся благополучия совместным трудом и достойно воспитавшим детей.

При тёплой солнечной погоде мероприятие состоится в музее-заповеднике «Красная горка», при дождливой — в ДК Шахтеров.

«Всего по ходатайству Кемеровской области медалью «За любовь и верность» будут награждены 89 семей», — добавили в ЗАГСе.