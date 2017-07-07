План доставки гуманитарного угля в Кузбассе выполнен уже на 22%

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С мая этого года 2,4 тысячи семей или 22% участников областной акции уже получили по четыре тонны гуманитарного угля.
Как сообщает областной департамент угольной промышленности, в традиционную акцию уже включились 17 из 34 территорий.
Полностью закончили плановый вывоз угля три территории — Юрга, Юргинский и Яшкинский районы, а начали отгрузку с этой недели четыре муниципальных образования: Промышленновский район, Белово, Юрга и Краснобродский. В Промышленновском районе сортовой уголь получат бесплатно 383 семьи.
По традиции получателями бесплатного угля будут и ветераны угольной промышленности.
Всего в этом году поддержку получат 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс. ветеранов-горняков. Угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тыс. тонн угля.
«В 2017 году участниками акции стали представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива», — напомнили в ведомстве.
С мая этого года 2,4 тысячи семей или 22% участников областной акции уже получили по четыре тонны гуманитарного угля.