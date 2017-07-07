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План доставки гуманитарного угля в Кузбассе выполнен уже на 22%

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

С мая этого года 2,4 тысячи семей или 22% участников областной акции уже получили по четыре тонны гуманитарного угля.

Как сообщает областной департамент угольной промышленности, в традиционную акцию уже включились 17 из 34 территорий.

Полностью закончили плановый вывоз угля три территории — Юрга, Юргинский и Яшкинский районы, а начали отгрузку с этой недели четыре муниципальных образования: Промышленновский район, Белово, Юрга и Краснобродский. В Промышленновском районе сортовой уголь получат бесплатно 383 семьи.

По традиции получателями бесплатного угля будут и ветераны угольной промышленности.

Всего в этом году поддержку получат 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс. ветеранов-горняков. Угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тыс. тонн угля.

«В 2017 году участниками акции стали представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива», — напомнили в ведомстве.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/90699.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/05/krap-rn-gum-ugol-1024x678.jpg

С мая этого года 2,4 тысячи семей или 22% участников областной акции уже получили по четыре тонны гуманитарного угля.

 

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