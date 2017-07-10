На дорогах Кемерова до конца июля появятся ещё две фотокамеры

На сегодняшний день в городе расположено 17 стационарных рубежей фиксации нарушений ПДД, но к концу этого месяца их количество увеличится.

Два рубежа контроля скоростного режима установят на двух участках кемеровских дорог до конца июля, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Электронные инспекторы» будут фиксировать нарушения правил дорожного движения на 3-м Ноябрьском переулке и улице Пригородная.

Как уточнили в мэрии, о их работе водителей будут информировать дорожные знаки и разметка.

«Напомним, в областной столице по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» дополнительно установят ещё восемь рубежей скоростного контроля», — уточнили в администрации.