На дорогах Кемерова до конца июля появятся ещё две фотокамеры

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На сегодняшний день в городе расположено 17 стационарных рубежей фиксации нарушений ПДД, но к концу этого месяца их количество увеличится.
Два рубежа контроля скоростного режима установят на двух участках кемеровских дорог до конца июля, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«Электронные инспекторы» будут фиксировать нарушения правил дорожного движения на 3-м Ноябрьском переулке и улице Пригородная.
Как уточнили в мэрии, о их работе водителей будут информировать дорожные знаки и разметка.
«Напомним, в областной столице по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» дополнительно установят ещё восемь рубежей скоростного контроля», — уточнили в администрации.
На сегодняшний день в городе расположено 17 стационарных рубежей фиксации нарушений ПДД, но к концу этого месяца их количество увеличится.