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Синоптики пообещали Кузбассу неустойчивую погоду с дождями

Опубликовано , 128 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © sfw.so

На предстоящей неделе по области сохранится неустойчивая погода с дождями, но температура будет вполне комфортной для июля.

Прохлада будет связана с влиянием циклонов, и ветер будет в основном западных, северо-западных направлений.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, завтра днём температура воздуха плюс 21-26, при облачности 16-21 градусов тепла, в большинстве районов области пройдут дожди, прогремят грозы, возможен град. При прохождении холодного фронта западный ветер будет усиливаться до 15 м/с. Ночью в отдельных районах небольшие дожди и грозы сохранятся, температура понизится до 9-14 выше нуля.

В среду скажется влияние южного циклона, по области будут наблюдаться небольшие дожди, грозы, Северо-западный умеренный ветер, при грозах – порывистый. Температура днём +21,+26°С, ночью 10-15 градусов тепла.

«В четверг мы будем находиться в тёплом секторе циклона, поэтому температура будет в пределах +21,+26°С, но практически по всей территории области будут дожди различной интенсивности с грозами», — предупреждают синоптики.

При этом прогнозируется северо-западный ветер с порывами до 12-17 м/с. Ночью температура около 12 выше нуля.

В пятницу характер погоды начнёт меняться, температура понизится.

При прохождении холодного атмосферного фронта усилится северо-западный ветер, особенно при грозах его порывы могут достигать 13-18 м/с. По области дожди различной интенсивности, грозы, возможен град. Днём плюс 17-22, ночью 8-13 выше нуля.

Выходные дни на этой неделе ожидаются прохладными, пасмурными и с порывистым ветром.

«Похолодание будет связано с затоком холодной арктической воздушной массы. В субботу в отдельных районах будут наблюдаться дожди, грозы, ветер с усилением до 15 м/с, а температура днём не превысит отметок +17,+22°С, ночью около +10°С», — уточнили в гидрометцентре.

В воскресенье температура плюс 13-18 градусов, северо-западный умеренный ветер, местами ещё сохранятся небольшие дожди, грозы, в ночные часы температура понизится до 7-12 выше нуля.

В целом вторая декада июля прогнозируется прохладной с температурой ниже климатической нормы на 1-2 градуса, но это ненадолго.

«Сибирское лето ещё не закончилось и жаркие деньки ещё впереди», — обещают синоптики.

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На предстоящей неделе по области сохранится неустойчивая погода с дождями, но температура будет вполне комфортной для июля.

 

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