В Кемерове дети приспособили высоковольтную опору для прыжков с «тарзанки»

Кузбасские энергетики своевременно предотвратили трагедию во время очередного рейда по энергообъектам, а детям, приспособившим опору ЛЭП для «весёлого аттракциона», провели энерголикбез.

Во время очередного рейда специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Кузбассэнерго – РЭС» в районе деревни Сухово увидели, как высоковольтную переходную опору через реку Томь дети приспособили для прыжков с «тарзанки».

При этом на опоре ЛЭП со всех сторон прикреплены предупреждающие знаки об энергоопасности.

Но, видимо, в пылу игры элементарные правила самосохранения дети проигнорировали, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе электросетевой компании.

«Это удача, что мы оказались поблизости и смогли не только предотвратить трагедию, но и проговорили с детьми, что высоковольтные опоры – совсем не подходящее место для игр. Такие опасные объекты дети должны обходить стороной, но никак не устраивать здесь импровизированный аттракцион», — отметил специалист отдела безопасности «Кузбассэнерго-РЭС» Александр Свороб.

Энергетики объяснили ребятам, в чём опасность электрического тока, взяв обещание впредь не искушать судьбу. Опасный «аттракцион» демонтировали.

Специалисты «Кузбассэнерго — РЭС» в течение всего лета проводят профилактическую работу в пришкольных лагерях, летних лагерях отдыха.

«Огромная ответственность, особенно во время продолжительных летних каникул, ложится на плечи родителей, которые должны постоянно объяснять своим чадам, что игры с электричеством опасны. Будь то домашняя розетка, или опора воздушной линии электропередачи. С малых лет дети должны знать и соблюдать правила безопасности», — отмечают в компании.

Сообщить о случаях нарушения правил нахождения вблизи энергообъектов можно по телефону горячей линии ПАО «МРСК Сибири» 8-800-1000-380 (бесплатно, круглосуточно).