Дело об обрушении пятиэтажки в Междуреченске дошло до суда

Перед судом предстанут четверо жителей Междуреченска, нарушившие правила безопасности при ведении строительных работ, в результате чего произошло обрушение части жилого дома, пострадали люди.

Следственными органами СК РФ по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57- , 38- , 43- и 37-летнего обвиняемых, сообщает пресс-служба ведомства.

В мае 2016 года 57-летний собственник помещения заключил устный договор подряда с тремя местными жителями на выполнение ремонтных работ фасадной стены помещения, расположенного в пятиэтажном жилом доме.

«31 мая неквалифицированные рабочие частично демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания между окнами. Тем самым они уменьшили размеры сечения простенка, в связи с чем нагрузка на конструкцию увеличилась. В результате чего произошло обрушение с пятого по первый этаж части стены жилого дома», — напомнили в СУСК.

В результате инцидента пострадали пять человек. С травмами различной степени тяжести в больницу были госпитализированы трое жителей дома. В ходе поисково-спасательных работ под завалами обнаружены тела двух погибших.

Следователи возбудили уголовное дело и установили собственника нежилого помещения. Оказалось, что магазин арендовал указанное помещение. Владельцы торговой сети признаны по делу потерпевшими.

Какой-либо проектной и иной разрешительной документации, необходимой для производства работ, связанных с нарушением целостности несущей конструкции стены здания, у обвиняемых не имелось.

«В рамках расследования уголовного дела проведена строительно-техническая экспертиза, результаты которой определили, что причиной обрушения явились работы по нарушению целостности несущей конструкции. Проведено 68 строительно-технических экспертиз по оценке стоимости квартир в пострадавшем доме. Также в ходе расследования уголовного дела для установления обстоятельств, имеющих значение для следствия, проведены взрывотехническая и инженерно-геологическая экспертизы», — уточнили в ведомстве.

Сумма ущерба, причинённого собственникам жилых и нежилых помещений в частично обрушенном доме, составила порядка 85 млн рублей. По уголовному делу признаны потерпевшими 90 человек, допрошено порядка 100 свидетелей.

«В рамках расследования в счёт возмещения ущерба наложен арест на банковские счета и коммерческую недвижимость 57-летнего обвиняемого, на сумму порядка 50 млн рублей», — отметили в следственном управлении.

Заключения экспертиз и показания потерпевших не повлияли на обвиняемых, они со следствием не сотрудничают, вину не признают.

Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко сегодня утвердил обвинительное заключение.

Как сообщает областная прокуратура, после вручения копий обвинительных заключений дело будет направлено в Междуреченский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее депутат Государственной думы РФ от Кузбасса Антон Горелкин обратился к прокурору области Павлу Бухтоярову с просьбой ускорить дело о рухнувшем доме.

Бывшие жильцы разрушенного дома в открытом письме указывали, что один из фигурантов уголовного дела (предприниматель, который организовал ремонт в помещении на первом этаже) намеренно затягивает процесс.

Региональные власти решили пострадавший дом снести, а жильцам предоставить новые квартиры.