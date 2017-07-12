Полицейские и общественники провели в Кемерове акцию «Мама, закрой окно!»

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В областном центре полицейские и общественники рассказали, как уберечь детей от падений из окон.
В рамках всероссийской профилактической акции «Безопасное лето» сотрудники городского управления МВД провели профилактическое мероприятие «Мама, закрой окно!», сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
«Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителем Общественного совета при управлении МВД по Кемерову Дамиром Ахтямовым, заведующим отделением детской многопрофильной больницы областного центра, а также волонтёры молодежных организаций, посетили один из городских парков», — рассказали в ведомстве.
На игровой площадке, где мамы и папы гуляют с маленькими детьми, организаторы мероприятия провели со взрослыми профилактическую беседу и напомнили им, какую опасность таят для детей открытые окна, и почему в связи с этим нельзя оставлять малышей без присмотра даже на несколько минут.
По словам начальника подразделения по делам несовершеннолетних городского УМВД подполковника полиции Анжелики Виноградовой, в 2017 году в областном центре зарегистрировано 12 фактов падения детей из окон, в результате которых несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести.
«Все случаи произошли по неосмотрительности взрослых, недооценивших прыткость своих малышей», — отметила Анжелика Виноградова.
Также она напомнила участникам акции, что по каждому несчастному случаю сотрудники полиции проводят проверку.
Если будет установлено, что факт падения несовершеннолетнего произошёл по вине родителей, их могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности.
Как рассказал член Общественного совета при управлении МВД по Кемерову Дамир Ахтямов, ему, как практикующему врачу, приходилось не раз видеть детей, ставших жертвами подобных несчастных случаев.
«Невыносимо трудно и больно смотреть на ребёнка, который ещё час назад играл и радовался жизни, а теперь может навсегда остаться прикованным к инвалидной коляске. Именно поэтому профилактика подобных несчастных случаев – первоочередная задача, которую сообща должны решать сотрудники органов внутренних дел, представители общественности и, конечно же, родители малолетних детей», — подчеркнул Дамир Ахтямов.
Всем участникам акции сотрудники полиции раздали специально подготовленные тематические листовки с советами, как избежать несчастных случаев.
В областном центре полицейские и общественники рассказали, как уберечь детей от падений из окон.