Житель Белова поверил в «рекламную акцию банка» и потерял деньги

Полицейские Белова разыскивают организаторов «рекламной акции», которые похитили с банковского счёта горожанина 20 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, потерпевшим стал 34-летний местный житель.

Мужчина нашёл в популярной социальной сети объявление о проведении рекламной кампании, организованной якобы одним из банков страны. По заверению организаторов, всем, кто пройдёт онлайн-регистрацию и введёт уникальный код, полагались бонусы в размере 500 рублей.

«Горожанин заполнил предложенный бланк, указав в нём свои данные и реквизиты банковской карты, на которую должны были поступить обещанные деньги. Сразу после этого на мобильный телефон беловчанина пришло SMS-уведомление с некой цифровой комбинацией. Как только мужчина ввел код в специальное поле на странице акции, вместо информации о пополнении баланса на 500 рублей получил сообщение о списании с его счёта 20 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

За участие в «акции» горожанин мог заплатить гораздо более крупную сумму – на его счету было 100 тысяч, но остальное мошенникам не удалость похитить: банк приостановил операцию по переводу крупной суммы с одного счёта на другой.

Поняв, что стал жертвой аферистов, потерпевший обратился за помощью в полицию. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку и принимают меры, чтобы установить личности злоумышленников. Уже известно, что деньги они похитили, воспользовавшись данными карты, которые беловчанин указал при заполнении бланка участника акции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Полицейские призывают кузбассовцев быть бдительными при пользовании соцсетями и никогда и ни под каким предлогом не передавать реквизиты своих банковских карт.

«Кроме того, информацию о том, проводят ли на самом деле банковские учреждения розыгрыши и рекламные кампании, следует уточнять на официальных сайтах или по телефону горячей линии финансовых организаций», — добавили в ГУ МВД.