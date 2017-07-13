Фотографов, организаторов свадеб и ремонтников в Кузбассе освободили от налогов

Областные депутаты установили «налоговые каникулы» для самозанятых граждан, которые оказывают разного рода услуги населению.

На очередной 59-й сессии кузбасского парламента в двух чтениях рассмотрен проект регионального закона «Об установлении видов услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения на 2017—2018 годы».

«До недавнего времени Налоговый кодекс упускал из вида значительную часть налогоплательщиков – самозанятых граждан. Министерство юстиции России определило самозанятых как граждан, самостоятельно и систематически зарабатывающих на оказании услуг и выполнении работ для физических лиц», — пояснили в облсовете.

В ноябре 2016 года Госдума РФ приняла поправки в Налоговый кодекс о двухлетних «налоговых каникулах» для трёх категорий самозанятых: домработниц, нянь (сиделок) и репетиторов.

Как отмечают депутаты, это стало первым шагом к «выходу из тени» этой части населения, не платящей налогов со своих доходов.

При этом региональные власти могут расширять данный список по своему усмотрению практически без ограничений. Одним из первых этим правом решил воспользоваться кузбасский парламент.

Кузбасские депутаты дополнили федеральный список ещё десятью категориями самозанятых.

В итоге в области установили так называемые «налоговые каникулы» для десяти видов услуг: ремонт домов и квартир по заказам населения, производство и ремонт обуви и одежды, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

От налогов на два года освободили тех, кто предоставляет парикмахерские услуги и делает массаж, а также фотографов и организаторов свадеб и юбилеев.

«Чтобы «отгулять» налоговые каникулы для самозанятых, нужно встать на налоговый учёт, сообщив о своём роде занятий в ИФНС по месту жительства или ИФНС по месту пребывания. После этого можно рассчитывать на освобождение в ближайшие два года от: подоходного налога, то есть НДФЛ и страховых взносов», — пояснили в облсовете.

Как отмечают парламентарии, принятие закона позволит ввести налоговые правила для тех лиц, которые в полной мере не охвачены действующими налоговыми нормами, а также получить достоверную информацию о количестве предпринимателей в области, контролировать и иметь возможность поддерживать малый бизнес.

«Самозанятым гражданам также выгодно «выйти из тени». Получение легального статуса открывает дорогу к получению кредитов и грантов, заключению договоров, отстаиванию своих прав в суде, возможности фиксировать трудовой стаж и производить пенсионные накопления», — отмечают депутаты.