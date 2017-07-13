Выпускники лучше сдали ЕГЭ по русскому, физике, истории, химии и информатике

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Кузбасские выпускники 2017 года написали 106 работ Единого госэкзамена на максимальные 100 баллов.
Об этом рассказал начальник департамента образования и науки Кемеровской области Артур Чепкасов на пресс-конференции, посвящённой итогам проведения ЕГЭ-2017. Также в мероприятии приняла участие директор областного центра мониторинга качества образования Ольга Шитова.
Артур Чепкасов отметил, что в экзаменационной кампании 2017 года приняли участие 10 999 человек, в том числе 10 285 выпускников текущего года.
Было задействовано 77 пунктов проведения экзамена (ППЭ), оснащённых камерами видеонаблюдения и металлоискателями. В 53 ППЭ осуществлялась печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях. Во всех пунктах проводилось сканирование экзаменационных материалов.
Наиболее популярными предметами по выбору традиционно стали обществознание (50,2%), физика (25%), история (19%), биология (17,3%) и химия (12,8%).
Средние баллы по профильной математике, географии, литературе, английскому языку, обществознанию в 2017 году сопоставимы с результатами прошлого года.
Начальник департамента подчеркнул, что в 2017 году отмечается рост среднего балла на ЕГЭ по русскому языку, физике, истории, химии, информатике и ИКТ.
По сравнению с 2016 годом увеличилась доля участников, получивших на экзамене от 80 до 100 баллов: русский язык – с 26,5 до 28,7%, обществознание – с 3,4 до 4,6%, физика – с 4,3 до 5,8%, химия – с 4,4 до 8,2%, информатика и ИКТ – с 6,8 до 11,4%, история – с 6,9 до 8,7%.
Также в Кузбассе увеличилось количество 100-балльных работ: в 2016 году – 93, в 2017 году — 106.
В этом году на высший бал экзамен по русскому языку сдали 85 человек, по химии — семь, по физике — пять, по четыре — по литературе, информатике и ИКТ, ещё один — по обществознанию.
Две выпускницы набрали максимум баллов сразу по двум предметам.
Екатерина Вяткина из гимназии №24 города Междуреченска — по русскому языку и химии, Полина Левич из школы №32 города Прокопьевска — по литературе и русскому языку.
Только один выпускник школы не преодолел минимальный порог сразу по двум обязательным предметам и не получил аттестат.
В ходе экзаменов было зафиксировано шесть случаев удаления участников экзаменов в связи с нарушением порядка проведения ГИА (в 2016 году — 12).
Также Артур Чепкасов сообщил, что в ЕГЭ приняли участие 127 выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Для них были созданы все необходимые организационно-технологические условия на дому.
«Основной период ЕГЭ в 2017 году в целом прошёл спокойно в рабочем режиме без грубых нарушений. Как и в предыдущие годы была обеспечена прозрачность и честность экзаменов», — отметил в заключение встречи Артур Чепкасов.
Кузбасские выпускники 2017 года написали 106 работ Единого госэкзамена на максимальные 100 баллов.