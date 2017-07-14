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Кузбасские магазины начали наказывать за продажу пива в больших бутылках

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © freemarket.ua

В Новокузнецке полицейские пресекли факт незаконной реализации алкогольной продукции в большой пластиковой таре.

Федеральным законодательством с 1 июля 2017 года запрещена розничная торговля пива в ПЭТ-упаковках объёмом более 1,5 литров.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в рамках профилактического рейда сотрудники отдела исполнения административного законодательства новокузнецкого управления полиции в одной из торговых точек Куйбышевского района города выявили нарушение данного требования закона.

«На витрине магазина полицейские обнаружили пиво, реализуемое в пластиковых бутылках объёмом более полутора литров. По словам владельца магазина, он распродавал старые запасы спиртного напитка», — рассказали в полиции.

Незаконно реализуемый алкоголь изъяли из оборота. В отношении индивидуального предпринимателя составили административный протокол по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Санкции соответствующей статьи КоАП РФ предусматривают штраф на должностных лиц от 100 до 200 тыс. рублей, на юрлиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

«Стоит отметить, что владелец новокузнецкого магазина на данный момент является в Кузбассе первым нарушителем указанной статьи Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации», — отметили в главке полиции.

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В Новокузнецке полицейские пресекли факт незаконной реализации алкогольной продукции в большой пластиковой таре.

 

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