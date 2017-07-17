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Кафе «Бе-бе» временно закрыли в Кемерове из-за кишечной палочки

Опубликовано , 93 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © pp.vk.me

Рудничный районный суд Кемерова приостановил деятельность предприятия общественного питания «Бе-бе», расположенного на улице Рукавишникова.

В ходе административного расследования сотрудники Роспотребнадзора установили, что в кафе, принадлежащее индивидуальной предпринимательнице, нарушаются санитарно-эпидемиологические требования.

Проверяющие обнаружили, что в заведении нарушают организацию поточности технологических процессов, правила хранения готовой продукции, не соблюдают сроки реализации блюд и кулинарных изделий, используют производственный и разделочный инвентарь без маркировки и многое другое.

Специалисты Роспотребнадзора произвели отбор готовых блюд (манты, лагман, салат овощной), а также смывы с посуды кафе (стаканов, кружек, пиал, разделочных досок, ножей и прочего). Всё это было направлено на исследование в «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

В результате проведённых исследований установлено, что в представленных образцах смывов, отобранных с посуды, обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Эти же бактерии нашли и в овощном салате.

По результатам проверки в отношении владелицы кафе был составлен административный протокол.

«Предприятие общественного питания создавало угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений», — отмечает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Из-за этого по решению суда деятельность кафе приостановлена на 85 суток до устранения выявленных нарушений.

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https://pp.vk.me/c626217/v626217302/2e370/XdSjNjEWW3U.jpg

Рудничный районный суд Кемерова приостановил деятельность предприятия общественного питания «Бе-бе», расположенного на улице Рукавишникова.

 

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