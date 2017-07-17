В Кемерове изменят схему движения на перекрёстке Ленина-Волгоградская

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Специалисты муниципального Центра организации дорожного движения изменят схему движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской.
Как сообщает сегодня пресс-служба мэрии города, это значительно повысит безопасность дорожного движения и поспособствует ликвидации места концентрации ДТП.
В ближайшее время на этом проблемном перекрёстке светофор заработает в новом четырёхфазном режиме.
В первой фазе приоритет получат автомобили, двигающиеся по Ленина, и пешеходы, пересекающие улицу Волгоградская.
Во второй – включится отсечка для пешеходов, при которой транспортные средства будут продолжать движение.
В третьей фазе – «зелёный» загорится для авто, движущихся по Волгоградской в направлении от проспекта Октябрьский, и пешеходов, планирующих перейти через Ленина по нечётной стороне.
В четвёртой фазе откроется движение для транспортных средств по Волгоградской от Сибиряков-Гвардейцев и для пешеходов через Ленина по чётной стороне Волгоградской.
«Напомним, сейчас движение осуществляется в две фазы, что делает этот перекрёсток небезопасным и увеличивает возможность ДТП», — уточнили в горадминистрации.
Специалисты муниципального Центра организации дорожного движения изменят схему движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской.