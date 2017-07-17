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В Кемерове изменят схему движения на перекрёстке Ленина-Волгоградская

Опубликовано , 74 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

Специалисты муниципального Центра организации дорожного движения изменят схему движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской.

Как сообщает сегодня пресс-служба мэрии города, это значительно повысит безопасность дорожного движения и поспособствует ликвидации места концентрации ДТП.

В ближайшее время на этом проблемном перекрёстке светофор заработает в новом четырёхфазном режиме.

В первой фазе приоритет получат автомобили, двигающиеся по Ленина, и пешеходы, пересекающие улицу Волгоградская.

Во второй – включится отсечка для пешеходов, при которой транспортные средства будут продолжать движение.

В третьей фазе – «зелёный» загорится для авто, движущихся по Волгоградской в направлении от проспекта Октябрьский, и пешеходов, планирующих перейти через Ленина по нечётной стороне.

В четвёртой фазе откроется движение для транспортных средств по Волгоградской от Сибиряков-Гвардейцев и для пешеходов через Ленина по чётной стороне Волгоградской.

«Напомним, сейчас движение осуществляется в две фазы, что делает этот перекрёсток небезопасным и увеличивает возможность ДТП», — уточнили в горадминистрации.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/90891.html

http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_07/20170717_01.jpg

Специалисты муниципального Центра организации дорожного движения изменят схему движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградской.

 

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