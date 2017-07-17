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Власти Кузбасса продолжают помогать семьям погибших горняков

Опубликовано , 62 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Традиционный цикл встреч с семьями погибших горняков стартует в Кузбассе накануне главного для региона профессионального праздника — Дня шахтёра.

Более 15 лет подряд накануне главного областного праздника по инициативе губернатора Амана Тулеева представители обладминистрации встречаются с вдовами и родителями горняков, чтобы поддержать их.

«Участникам встреч — вдовам с несовершеннолетними детьми, одиноким вдовам и родителям старше 70 лет — оказывается материальная помощь по 10 тыс. рублей из областного бюджета», — сообщили в пресс-службе обладминистрации.

В этом году такие встречи начнутся 18 июля с Мысков и Междуреченска.

Их проведет начальник областного департамента угольной промышленности Олег Токарев.

Планируются, что завершатся встречи 4 августа в Берёзовском, где семьи горняков поздравит с праздником замгубернатора Алексей Сергеев.

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Традиционный цикл встреч с семьями погибших горняков стартует в Кузбассе накануне главного для региона профессионального праздника — Дня шахтёра.

 

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