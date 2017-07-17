Тридцатиградусная жара установится в Кузбассе на этой неделе

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Кузбасские синоптики обещают в ближайшие дни хорошую летнюю погоду, но в начале недели за счёт циклонов по области будут наблюдаться дожди.
Ближе к выходным температура ещё повысится и осадки маловероятны, сообщает Кемеровский гидрометцентр.
Во вторник днём температура воздуха составит плюс 20-25 градусов, ветер западный с переходом на юго-восточный с порывами до 16 метров в секунду.
При этом завтра днём в большинстве районов области прогнозируются грозы, дожди, местами сильные и град.
Ночью температура понизится до 8-13 выше нуля, местами осадки сохранятся.
«В среду мы будем находится в центре высотного циклона, поэтому и в среду и в четверг также по области сохраняем дожди, грозы, юго-восточный ветер с переходом на западный, а температура останется практически в тех же пределах: днём +21,+26°С, ночью около +11°С», — рассказали синоптики.
В пятницу осадки прекратятся, ветер будет неустойчивый от слабого до умеренного и температура начнёт повышаться: днём до плюс 22-27, ночью 9-14 выше нуля.
Выходные дни на этой неделе ожидаются с июльской жарой. В субботу день простоит без осадков, столбик термометра повысится до +24,+29°С.
«Ночью зафиксируется в пределах +10,+15°С. Ветер неустойчивый слабый», — уточнили в гидрометцентре.
В воскресенье температура ещё повысится и достигнет отметок +25,+30°С, возможно и выше.
«Умеренный южный ветер местами будет усиливаться до 15 м/с, и при таких погодных условиях прогнозируем небольшие дожди, грозы. В ночные часы температура понизится до +12,+17°С», — добавили в метеослужбе.
Кузбасские синоптики обещают в ближайшие дни хорошую летнюю погоду, но в начале недели за счёт циклонов по области будут наблюдаться дожди.