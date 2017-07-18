Газеты и интернет
Радио
16°C, дождь
Войти на сайт

Инспектор ПДН из Кемерова спасала четырёх детей на пожаре

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © ГУ МВД по Кемеровской области

Капитан полиции Евгения Шерина, сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних, помогла эвакуировать из соседнего горящего дома четырёх детей и их мать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, в главк полиции обратилась жительница Кемерова Ольга Капралова. В своём письме женщина выражает благодарность инспектору ПДН отдела полиции «Юбилейный» городского УМВД.

В одну из ночей в подъезде жилого дома по улице Гагарина произошло возгорание электрических щитов. Огонь и дым быстро распространились по всем пяти этажам.

Евгения Шерина, проживающая в доме напротив, увидела в окно клубы чёрного дыма и поспешила на помощь людям.

«Она знала, что на первом этаже охваченного пожаром дома проживает женщина с четырьмя малолетними детьми. Подбежав к окну её квартиры, сотрудница полиции услышала детский плач и крики о помощи», — рассказали в ведомстве.

Хозяйка квартиры не могла вывести своих детей через дверь: подъезд уже был охвачен огнём и едким дымом.

«Евгения Шерина подбежала к открытому окну и по очереди приняла из рук матери всех её детей двух, пяти, семи лет, а также 6-месячного младенца. После этого полицейский помогла выбраться на улицу и самой горожанке», — отметили в ГУ МВД.

Тем временем на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые эвакуировали остальных жильцов дома и ликвидировали возгорание.

Инспектор ПДН отвела спасённых ею детей к себе домой, накормила и уложила спать.

«Я ей очень благодарна! Если бы она не среагировала на наши крики, дети могли бы отравиться дымом. Огромное спасибо за ответственного сотрудника полиции!», — пишет в своём письме многодетная кемеровчанка.

Руководство ГУ МВД по Кемеровской области решает вопрос о представлении Евгении Шериной к награде за проявленные смелость и самоотверженность.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/90918.html

ГУ МВД по Кемеровской области

Капитан полиции Евгения Шерина, сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних, помогла эвакуировать из соседнего горящего дома четырёх детей и их мать.

 

Яндекс.Новости

iz.ru
iz.ru

В очередном кемеровском детском саду обнаружили радиацию

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Пьяный кузбассовец ради шутки выбросил подругу из окна квартиры

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Ночью в Кемерове сгорела иномарка

Сибдепо
Сибдепо

В Новокузнецке задержали инструктора автошколы, похищавшего колёса

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Новокузнецке жестоко избили охранника в подземном переходе

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе построили храм за 7,5 миллиона рублей

Общество

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить