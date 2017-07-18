Инспектор ПДН из Кемерова спасала четырёх детей на пожаре

Капитан полиции Евгения Шерина, сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних, помогла эвакуировать из соседнего горящего дома четырёх детей и их мать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, в главк полиции обратилась жительница Кемерова Ольга Капралова. В своём письме женщина выражает благодарность инспектору ПДН отдела полиции «Юбилейный» городского УМВД.

В одну из ночей в подъезде жилого дома по улице Гагарина произошло возгорание электрических щитов. Огонь и дым быстро распространились по всем пяти этажам.

Евгения Шерина, проживающая в доме напротив, увидела в окно клубы чёрного дыма и поспешила на помощь людям.

«Она знала, что на первом этаже охваченного пожаром дома проживает женщина с четырьмя малолетними детьми. Подбежав к окну её квартиры, сотрудница полиции услышала детский плач и крики о помощи», — рассказали в ведомстве.

Хозяйка квартиры не могла вывести своих детей через дверь: подъезд уже был охвачен огнём и едким дымом.

«Евгения Шерина подбежала к открытому окну и по очереди приняла из рук матери всех её детей двух, пяти, семи лет, а также 6-месячного младенца. После этого полицейский помогла выбраться на улицу и самой горожанке», — отметили в ГУ МВД.

Тем временем на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые эвакуировали остальных жильцов дома и ликвидировали возгорание.

Инспектор ПДН отвела спасённых ею детей к себе домой, накормила и уложила спать.

«Я ей очень благодарна! Если бы она не среагировала на наши крики, дети могли бы отравиться дымом. Огромное спасибо за ответственного сотрудника полиции!», — пишет в своём письме многодетная кемеровчанка.

Руководство ГУ МВД по Кемеровской области решает вопрос о представлении Евгении Шериной к награде за проявленные смелость и самоотверженность.