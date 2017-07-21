В Кузбассе станет ещё теплее, но до среды возможны дожди

В ближайшие дни погода в Кузбассе начнёт меняться, в основном в плане температуры — она начнёт повышаться, а вероятность летних дождей синоптики сохраняют до середины следующей недели.

Предварительный прогноз опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

Сегодня днём в большинстве районов области будут дожди от небольших до умеренных, местами грозы.

При этом будет юго-западный ветер с переходом на западный с порывами до 15 метров в секунду, температура днём до плюс 21-26, ночью — 10-15 выше нуля.

В субботу местами небольшие дожди и грозы сохранятся. В Кемерове ожидается постепенное прекращение осадков.

«Днём +22,+27°С, ночью температура зафиксируется в пределах +13°С. Ветер западный с переходом на юго-западный с порывами до 15 м/с», — отметили в метеослужбе.

В воскресенье температура останется практически в тех же пределах: днём около плюс 22-27, ночью — 10-15 градусов тепла, умеренный юго-западный ветер. По области сохранятся небольшие и умеренные дожди, грозы, в Кемерове преимущественно без осадков.