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В Кузбассе станет ещё теплее, но до среды возможны дожди

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Нина Васильева

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В ближайшие дни погода в Кузбассе начнёт меняться, в основном в плане температуры — она начнёт повышаться, а вероятность летних дождей синоптики сохраняют до середины следующей недели.

Предварительный прогноз опубликовал Кемеровский гидрометцентр.

Сегодня днём в большинстве районов области будут дожди от небольших до умеренных, местами грозы.

При этом будет юго-западный ветер с переходом на западный с порывами до 15 метров в секунду, температура днём до плюс 21-26, ночью — 10-15 выше нуля.

В субботу местами небольшие дожди и грозы сохранятся. В Кемерове ожидается постепенное прекращение осадков.

«Днём +22,+27°С, ночью температура зафиксируется в пределах +13°С. Ветер западный с переходом на юго-западный с порывами до 15 м/с», — отметили в метеослужбе.

В воскресенье температура останется практически в тех же пределах: днём около плюс 22-27, ночью — 10-15 градусов тепла, умеренный юго-западный ветер. По области сохранятся небольшие и умеренные дожди, грозы, в Кемерове преимущественно без осадков.

В понедельник и вторник синоптики не прогнозируют существенных изменений в погоде: температура продолжит повышаться, но местами будут наблюдаться осадки.

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В ближайшие дни погода в Кузбассе начнёт меняться, в основном в плане температуры — она начнёт повышаться, а вероятность летних дождей синоптики сохраняют до середины следующей недели.

 

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