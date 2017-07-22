Делегация Кузбасса примет участие во всероссийском форуме «Городская среда»

Около тысячи человек из всех регионов страны примут участие в работе форума «Единой России» по вопросам благоустройства городской среды и общественных пространств городов.

Форум «Городская среда» пройдёт в Краснодаре 24 июля, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе регионального отделения партии.

В мероприятии примут участие эксперты, координаторы федеральных партпроектов «Единой России», направленных на благоустройство городской среды, депутаты Государственной Думы, представители правительства РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, главы администраций административных центров субъектов РФ, руководители конструкторских и дизайнерских бюро, АИЖК, КБ «Стрелка».

Работа форума будет организована в формате четырёх дискуссионных площадок и пленарного заседания, которое пройдёт во второй половине дня. По его итогам будет принята резолюция, куда войдут предложения, озвученные во время дискуссий и на пленарном заседании.

«Как идёт реализация проектов благоустройства городской среды, какие есть замечания, что нужно ещё необходимо учесть – всё это мы обсудим на форуме в Краснодаре. Для нас крайне важно получить обратную связь от регионов, потому что все эти проекты являются реализацией программы, с которой партия шла на выборы и в основе которой – наказы граждан", — подчеркнул секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.

«И самое главное — жители принимают непосредственное участие в их реализации, ведь именно они определяют, каким должно быть дворовое пространство, какими они хотят видеть свои парки и скверы. Эта та задача, которую в своём послании Федеральному Собранию обозначил президент страны, основатель нашей партии Владимир Путин, отметив, насколько важно благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и среды для жизни», — добавил он.

На площадке «Комфортный двор» будут обсуждаться современные подходы вовлечения жителей в благоустройство двора, лучшие практики, а также возможности комплексного благоустройства жилых районов и существующие при этом ограничения.

Модерировать площадку будут координатор партпроекта «Единой России» «Управдом», заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев, координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев.

Площадка «Городские общественные пространства» будет посвящена вопросам вовлечения представителей жителей и бизнеса в реализацию проектов городского благоустройства.

Участники обсудят пути развития общественных пространств, в том числе через функциональное наполнение рекреационных зон с возможностью оказания сервисных услуг, а также борьбу «с визуальным мусором» в муниципальных образованиях. Модератором площадки станет первый заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

На площадке «Благоустройство малых городов» рассмотрят их специфику при реализации проектов развития городской среды и функционального наполнения общественных пространств.

Также будет обсуждаться возможность увеличения федеральной поддержки для благоустройства мест массового отдыха (парков, скверов) в малых городах. Модераторами выступят координатор партпроекта «Единой России» «Парки малых городов», заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорь Сапко.

На четвёртой площадке «Городская среда: стандарты и индекс качества» обсудят формирование Стратегии городского развития до 2025 года, увеличение федеральной финансовой поддержки, создание системы мониторинга состояния качества городской среды каждого муниципального образования.

Дискуссию будут вести член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышов и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

В декабре 2016 года президиум Генерального совета «Единой России» принял решение о запуске новых партпроектов, среди которых «Парки малых городов» и «Городская среда». Оба партпроекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий, вовлечением местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. При этом проекты координируют работу между органами федеральной, региональной и местной власти.