Прибавку к пенсии с 1 августа получат более 220 тысяч жителей Кузбасса

Традиционный перерасчёт пенсии будет произведён с 1 августа и коснётся получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали в ПФР страховые взносы.

Прибавка к пенсии производится автоматически и носит сугубо индивидуальный характер.

Её сумма зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

«Законом определена максимальная величина баллов, которая учитывается при беззаявительном перерасчёте страховой пенсии – не более трёх пенсионных баллов, то есть в денежном эквиваленте сумма прибавки к пенсии не может составлять более 235,74 рубля для пенсионеров, формирующих только страховую пенсию», — сказали в ПФР.

Для тех, кто формирует ещё и накопительную пенсию, количество баллов, принятых для перерасчёта, будет ограничено величиной 1,875.

Стоимость балла в 2016 году менялась, но для большинства работающих пенсионеров будет браться в размере 74,27 рубля за балл. То есть для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того, чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей.

В Кузбассе насчитывается более 737 тысяч человек преклонного возраста, из них 30% продолжают работать.

«С 1 августа более 220 тысяч работающих пенсионеров области получат прибавку к пенсии», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что индексация социальных пособий, а также пенсий неработающим россиянам проводится ежегодно 1 февраля. При этом пособия и пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции за предыдущий год.