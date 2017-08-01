Спасатели призывают с осторожностью готовить погреба к новому урожаю

Неправильно подготовленный погреб может не просто испортить урожай, но и привести к человеческой гибели, напоминают кемеровские спасатели.

На прошлой неделе во время просушки частного погреба смертельное отравление угарным газом получил 78-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из погреба. Однако мужчина был уже мёртв.

«К сожалению, подобные случаи, не редкость», — констатируют спасатели.

Угарный газ высокотоксичен, без цвета, часто имеет запах гари. Попадая через дыхательные пути в кровь, он быстро вытесняет кислород, нарушая процесс его переноса к органам и тканям. Наступает острое кислородное голодание, которое нарушает деятельность всех систем организма.

Специалисты «Кемеровской службы спасения» напоминают, что протапливание подсобных помещений, погребов при отсутствии или недостаточной вытяжной вентиляции – предпосылка к поражению угарным газом.

Перед спуском в погреб надо обязательно тщательно проветрить помещение. Это поможет избежать отравления.

«Чтобы обезопасить себя, прежде чем спускаться в погреб, нужно проверить, есть ли в нём кислород. Для этого надо зажечь спичку или свечку и опустить её в погреб. Наличие ровного и голубоватого пламени означает, что угарного газа в помещении нет. Если пламя начало коптить или совсем погасло – внутри отсутствует кислород. А красноватый цвет пламени – следствие появления угарного газа», — пояснили спасатели.

Часто к несчастным случаям приводят накопленные ядовитые газы в погребах.

По словам специалистов, они могут образоваться и накапливаться при неправильном использовании дезинфицирующих средств и при сжигании трав и различных веществ, которые владельцы погребов используют для обеззараживания от насекомых и грызунов.

Большую опасность может таить в себе старый картофель и другие овощи, которые начинают портиться: процесс гниения сопровождается выделением опасных для жизни веществ.

«Люди об этом часто забывают. Ядовитые газы тяжелее воздуха и накапливаются в нижних отделах погреба. Поэтому обязательно должна быть приточно-вытяжная система вентиляции», — отмечают в службе спасения.

Сразу после появления первых признаков отравления следует вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть верхние пуговицы рубашки, ослабить брючной ремень. Вызвать скорую помощь. Дать понюхать вату, смоченную нашатырным спиртом.

«В том случае, если пострадавший без сознания, нужно немедленно провести закрытый массаж сердца вместе с искусственным дыханием до прихода человека в сознание или же до приезда врачей», — советуют спасатели.