Газеты и интернет
Радио
21°C, дождь
Войти на сайт

Почти 70% объектов ЖКХ в Кузбассе готово к новому отопительному сезону

Опубликовано , 82 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © images.aif.ru

Кузбасские коммунальщики подготовили к работе в осенне-зимний период почти 70% объектов жизнеобеспечения, все работы идут по графику.

До начала отопительного сезона, намеченного на 15 сентября, все объекты будут готовы к запуску тепла, а к 15 ноября — подготовлены к максимальным нагрузкам в пиковый период.

Об этом замгубернатора Дмитрий Кудряшов сообщил на всероссийском селекторном совещании по подготовке к зиме, которое провёл министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Как отметил заместитель губернатора, темпы подготовки соответствуют прошлогодним.

По данным властей, лидируют по темпам подготовки Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Берёзовский, Белово, а также Таштагольский, Прокопьевский и Промышленновский районы.

На особом контроле — Юрга, Яшкинский район и Новокузнецк.

«Вопрос по подготовке ТЭЦ Юрмаша, обеспечивающей теплоэнергией жилые массивы и соцсферу Юрги, решается при содействии Минэнерго РФ и полпреда президента в СФО. В Яшкинском районе до начала сезона необходимо завершить ремонт центральной котельной №1 Яшкино», — уточнили в обладминистрации.

По данным на начало августа, в Кузбассе привели в порядок 609 из 979 или 62,2% действующих коммунальных котельных (две реконструированы). К запуску отопления подготовлены 183,2 тыс. из 296,4 тыс. многоквартирных домов с централизованным отоплением.

К началу сезона готовы 7,9 тыс. из всех 12,1 тыс. км водоводов (65,4%) и 2,7 тыс. из 4,1 тыс. км теплотрасс (65,3%). Гидравлические испытания проведены на 4 тыс. км теплосетей в двухтрубном исполнении, что составляет 97% общей протяжённости. Капитально отремонтированы 88 км водопроводных сетей (65% от запланированного) и 47 км тепловых сетей (65,1%).

На теплоисточниках сформирован нормативный запас угля 161 тыс. тонн или 97% от плана и мазута (0,81 тыс. тонн, или 76%).

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/91136.html

http://images.aif.ru/011/930/eb8379de2fc6672d8192339b8c49cc1c.jpg

Кузбасские коммунальщики подготовили к работе в осенне-зимний период почти 70% объектов жизнеобеспечения, все работы идут по графику.

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кемерове произошло серьёзное ДТП с мотоциклом

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе ищут 45-летнего мужчину

Сибдепо
Сибдепо

В Шерегеше пройдёт велофестиваль «Второе дыхание»

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Кемерово и Новокузнецк вошли в рейтинг самых загрязнённых городов

РИА Новости
РИА Новости

Начальника ГУФСИН по Кузбассу заподозрили в получении крупной взятки

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Жительница Кузбасса брызнула ребенку в глаза из перцового баллончика

Экономика

Август 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2
3456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить