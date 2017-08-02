Почти 70% объектов ЖКХ в Кузбассе готово к новому отопительному сезону

Кузбасские коммунальщики подготовили к работе в осенне-зимний период почти 70% объектов жизнеобеспечения, все работы идут по графику.

До начала отопительного сезона, намеченного на 15 сентября, все объекты будут готовы к запуску тепла, а к 15 ноября — подготовлены к максимальным нагрузкам в пиковый период.

Об этом замгубернатора Дмитрий Кудряшов сообщил на всероссийском селекторном совещании по подготовке к зиме, которое провёл министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Как отметил заместитель губернатора, темпы подготовки соответствуют прошлогодним.

По данным властей, лидируют по темпам подготовки Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Берёзовский, Белово, а также Таштагольский, Прокопьевский и Промышленновский районы.

На особом контроле — Юрга, Яшкинский район и Новокузнецк.

«Вопрос по подготовке ТЭЦ Юрмаша, обеспечивающей теплоэнергией жилые массивы и соцсферу Юрги, решается при содействии Минэнерго РФ и полпреда президента в СФО. В Яшкинском районе до начала сезона необходимо завершить ремонт центральной котельной №1 Яшкино», — уточнили в обладминистрации.

По данным на начало августа, в Кузбассе привели в порядок 609 из 979 или 62,2% действующих коммунальных котельных (две реконструированы). К запуску отопления подготовлены 183,2 тыс. из 296,4 тыс. многоквартирных домов с централизованным отоплением.

К началу сезона готовы 7,9 тыс. из всех 12,1 тыс. км водоводов (65,4%) и 2,7 тыс. из 4,1 тыс. км теплотрасс (65,3%). Гидравлические испытания проведены на 4 тыс. км теплосетей в двухтрубном исполнении, что составляет 97% общей протяжённости. Капитально отремонтированы 88 км водопроводных сетей (65% от запланированного) и 47 км тепловых сетей (65,1%).

На теплоисточниках сформирован нормативный запас угля 161 тыс. тонн или 97% от плана и мазута (0,81 тыс. тонн, или 76%).