Начальник ГУФСИН Кузбасса попал под следствие за коррупцию

Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по Кемеровской области, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

«По версии следствия, в 2012 году подозреваемый из корыстных побуждений предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 млн рублей именного с его организацией», — говорится в сообщении.

По данным СУСК, условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора.

За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом.

«Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключён именно с указанной организацией. Данная информация стала известна сотрудникам ФСБ России по Кемеровской области», — сказали в следственном управлении.

Сейчас следователи проводят обыски у фигурантов, изымают документы, устанавливают и допрашивают очевидцев.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения. Также в рамках расследования будет дана юридическая оценка действий взяткодателя. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СУСК.

Известно, что с 2011 года начальник ГУФСИН по Кемеровской области — генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин, который работает в этой системе с 1997 года и ранее возглавлял подразделения ведомства в Алтайском крае и Республике Алтай.