Газеты и интернет
Радио
21°C, дождь
Войти на сайт

Начальник ГУФСИН Кузбасса попал под следствие за коррупцию

Опубликовано , 78 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © newsroom.su

Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по Кемеровской области, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

«По версии следствия, в 2012 году подозреваемый из корыстных побуждений предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 млн рублей именного с его организацией», — говорится в сообщении.

По данным СУСК, условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора.

За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом.

«Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключён именно с указанной организацией. Данная информация стала известна сотрудникам ФСБ России по Кемеровской области», — сказали в следственном управлении.

Сейчас следователи проводят обыски у фигурантов, изымают документы, устанавливают и допрашивают очевидцев.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения. Также в рамках расследования будет дана юридическая оценка действий взяткодателя. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СУСК.

Известно, что с 2011 года начальник ГУФСИН по Кемеровской области — генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин, который работает в этой системе с 1997 года и ранее возглавлял подразделения ведомства в Алтайском крае и Республике Алтай.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/91142.html

http://newsroom.su/wp-content/uploads/2016/06/25606.jpg

Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по Кемеровской области, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Кемерове произошло серьёзное ДТП с мотоциклом

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе ищут 45-летнего мужчину

Сибдепо
Сибдепо

В Шерегеше пройдёт велофестиваль «Второе дыхание»

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Кемерово и Новокузнецк вошли в рейтинг самых загрязнённых городов

РИА Новости
РИА Новости

Начальника ГУФСИН по Кузбассу заподозрили в получении крупной взятки

АиФ в Кузбассе
АиФ в Кузбассе

Жительница Кузбасса брызнула ребенку в глаза из перцового баллончика

Происшествия

Август 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2
3456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить