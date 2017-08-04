Более 40 тысяч кузбасских школьников научились оказывать первую помощь

За два летних месяца в рамках всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» обучение прошли более 40 тысяч школьников из Кемеровской области.

Инструкторы, медики и спасатели провели обучающие занятия по оказанию первой помощи для детей в загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания, сообщает региональное ГУ МЧС.

«Мастер-классы по первой помощи включают в себя теоретическую часть, во время которой слушателям рассказывают о важности владения навыками поведения в экстремальных ситуациях, и практическую», — отметили в ведомстве.

Каждый участник на практике может отработать алгоритм действий на месте происшествия, проведения сердечно-лёгочной реанимации, наложения повязки, помощи при ожогах и так далее. При этом в процессе обучения используются манекены и имитаторы травм.

Такие занятия, по мнению организаторов, кроме обучения основам оказания первой помощи, позволяют и ещё раз напомнить школьникам в период летних каникул об основных правилах безопасного поведения.

«При реализации этого проекта в Кузбассе приоритетным направлением мы выбрали обучение подрастающего поколения. Занятия по оказанию первой помощи неизменно вызывают большой интерес у школьников и студентов, они очень активно участвуют в практических мероприятиях, задают много вопросов», — прокомментировала начальник отдела психологического обеспечения ГУ МЧС по области Анжелика Стрельцова.

Часть ребят, пройдя обучение, уже и сами передают полученные знания другим.

«Так, добровольцы студенческого спасательного корпуса «Скала» регулярно проводят занятия и мастер-классы для школьников. И информация, полученная детьми от почти своих ровесников, зачастую легче воспринимается и запоминается», — отметила Стрельцова.

Напомним, проект «Научись спасать жизнь» инициирован Центром экстренной психологической помощи МЧС России. Идея в том, чтобы любой человек, не имеющий специального образования, но пройдя обучение необходимым знаниям и навыкам, в экстремальной ситуации смог правильно оказать помощь пострадавшему, до приезда специалистов. В Кузбассе проект реализуется с начала этого года.