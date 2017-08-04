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Новый трёхэтажный жилой дом сдали в Краснобродском

Опубликовано , 57 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Кирпичный дом состоит из 11 квартир, в которых выполнена отделка «под ключ».

В каждой установлены пластиковые окна, входные металлические двери, счетчики воды и электричества, современная сантехника, сообщает пресс-служба региональной администрации.

«У подъезда оборудован пандус. Это особенно важно для двух семей-новосёлов, в составе которых есть граждане с ограниченными возможностями здоровья», — отметили в ведомстве.

Ещё одну квартиру получил Алексей Ильиных, проходящий по категории «дети-сироты».

«На территории благоустроенного двора расположена детская площадка. Подъезды к дому заасфальтированы, высажены молодые деревья», — рассказали в пресс-службе.

Рядом находятся детский сад, школа, магазины, дом культуры.

Ключи от квартир новосёлам вручила глава городского округа Зоя Недогода.

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Кирпичный дом состоит из 11 квартир, в которых выполнена отделка «под ключ».

 

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