Новый трёхэтажный жилой дом сдали в Краснобродском

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Кирпичный дом состоит из 11 квартир, в которых выполнена отделка «под ключ».
В каждой установлены пластиковые окна, входные металлические двери, счетчики воды и электричества, современная сантехника, сообщает пресс-служба региональной администрации.
«У подъезда оборудован пандус. Это особенно важно для двух семей-новосёлов, в составе которых есть граждане с ограниченными возможностями здоровья», — отметили в ведомстве.
Ещё одну квартиру получил Алексей Ильиных, проходящий по категории «дети-сироты».
«На территории благоустроенного двора расположена детская площадка. Подъезды к дому заасфальтированы, высажены молодые деревья», — рассказали в пресс-службе.
Рядом находятся детский сад, школа, магазины, дом культуры.
Ключи от квартир новосёлам вручила глава городского округа Зоя Недогода.
Кирпичный дом состоит из 11 квартир, в которых выполнена отделка «под ключ».