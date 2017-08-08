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План доставки благотворительного угля в Кузбассе выполнен на 56%

Опубликовано , 57 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

По последним данным, по 4 тонны благотворительного угля получили уже 6,2 тысячи семей кузбассовцев или 56% участников областной акции.

Акция проводится 20 год подряд по инициативе губернатора Амана Тулеева и приурочена к главному празднику региона — Дню шахтёра.

Как сообщает областной департамент угольной промышленности, сейчас работой охвачены 28 из 34 территорий, включая присоединившийся на прошлой неделе Тисульский район.

«При этом число территорий, которые полностью доставили уголь получателям, увеличилось до семи. Это Междуреченск, Краснобродский, Полысаево, Юрга, а также Крапивинский, Юргинский и Яшкинский районы», — уточнили в ведомстве.

В 2017 году участниками акции стали представители старшего поколения с пенсией не больше 150% прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива. По традиции получателями бесплатного угля будут и ветераны угольной промышленности.

Всего в этом году поддержку получат 13,8 тысячи семей, в том числе 2,8 тысячи ветеранов-горняков.

Как напомнили в обладминистрации, угольные компании предоставят в качестве благотворительной помощи 55 тысяч тонн угля.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/08/belovo-blag-ugol.jpg

По последним данным, по 4 тонны благотворительного угля получили уже 6,2 тысячи семей кузбассовцев или 56% участников областной акции.

 

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