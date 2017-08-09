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Средний балл за ЕГЭ в КемГУ превысил показатель Минобрнауки

Опубликовано , 84 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © КемГУ

В Кемеровском государственном университете завершилась «вторая волна» зачисления на бюджет, где решалась судьба 20% от оставшихся бюджетных мест в вузе.

Как сообщает пресс-служба учебного заведения, накануне вышли приказы о зачислении лиц, предоставивших оригиналы документов до заполнения 100% конкурсных мест по общему конкурсу на бакалавриат и специалитет.

В 2017 году средний балл по ЕГЭ в опорном вузе Кузбасса равняется 68, что выше так называемого мониторингового балла – показателя эффективности, установленного Минобрнауки РФ — 60 баллов.

С 10 августа в КемГУ стартуют традиционные собрания по зачислению абитуриентов в число студентов: первыми с университетом познакомятся первокурсники института фундаментальных наук.

Последний приказ о зачислении в КемГУ выйдет 30 августа.

Напомним, что в 2017 году КемГУ выбрал каждый третий выпускник Кузбасса: областные школы закончили 10 085 выпускников, при этом в госуниверситет поступило 3 227 заявлений на поступление.

По традиции самым высоким спросом в КемГУ пользуется государственное и муниципальное управление – 32 человека на место.

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КемГУ

В Кемеровском государственном университете завершилась «вторая волна» зачисления на бюджет, где решалась судьба 20% от оставшихся бюджетных мест в вузе.

 

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