Мэрия просит кемеровчан помочь в создании приложения о развитии города

Жителей областного центра просят принят участие в опросе, который поможет администрации города разработать новое мобильное приложение «КемеровоОнлайн».

«Мы стремимся сделать взаимодействие жителей и администрации города более эффективным. Более года назад был запущена группа „КемеровоОнлайн“ в мессенджере Telegram. Сейчас мы работаем над новым проектом – мобильным приложением для горожан, которые хотят участвовать в развитии Кемерова и делать его лучше», — сообщили в мэрии.

Горадминистрация приглашает жителей проявить свою активность и ответить, какими бы они хотели видеть интерфейс, функционал приложения.

Высказать свои идеи и пожелания можно, заполнив специальную форму с рядом вопросов о содержании и функциональных возможностях будущего приложения.

Напомним, администрация Кемерова в июне 2016 года открыла специальную группу в мессенджере Telegram для общения с горожанами. Жители города направляют туда предложения по улучшению работы городских служб, идеи по развитию города, высказывают свои замечания, в том числе с помощью фотографий.

Позже один из жителей Кемерова придумал и создал специальные стикеры для Telegram, чтобы благодарить администрацию города.

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