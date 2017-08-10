Водителей ждут очередные рейды ГИБДД на дорогах Кемерова

Завтра в Кемерове состоятся очередные проверки водителей: с утра — на соблюдение правил перевозки детей, а вечером — на трезвость.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в городской Госавтоинспекции, в утреннее время состоится рейдовое мероприятие по профилактике перевозок детей без детских удерживающих устройств «Юный пассажир».

«Экипажи будут приближены к местам массовых перевозок юных пассажиров — детским садам и поликлиникам. В случае выявления фактов перевозки детей с нарушением Правил, к водителям будет применяться административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей», — напомнили в ведомстве.

С начала года в Кемерове выявили порядка 1,9 тыс. нарушений, связанных с перевозкой детей в автомобиле.

Завтра же, вечером, группа нарядов ДПС массово проверит кемеровских водителей на трезвость. Напомним, что управление автомобилем в состоянии опьянения является грубым нарушением Правил дорожного движения.

«Сегодня за данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. Такая же ответственность предусмотрена законодательством, если водитель транспортного средства не выполнит законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём.

Правоохранители просят своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.