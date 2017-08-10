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Синоптики обещают Кузбассу похолодание с ежедневными дождями

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © hostingkartinok.com

В ближайшие дни в Кемеровской области сохранится неустойчивая погода с постепенным похолоданием. Ежедневно по региону будут наблюдаться осадки.

Предварительный прогноз опубликовал сегодня Кемеровский гидрометцентр.

В пятницу будет ещё относительно тепло: по области температура достигнет отметок +15,+20°С, местами повысится до +22,+27°С, но в ночь на субботу пойдёт понижение до +10,+15°С.

«Западный ветер сменит направление на северо-западное и днём будет с порывами до 12 метров в секунду, вечером начнёт усиливаться до 18-23 м/с. В течение дня в большинстве районов дожди от небольших до умеренных, ночью местами сильные с грозами, возможен град», — говорится в сообщении метеослужбы.

Днём в субботу столбик термометра не превысит отметок плюс 16-21. За счёт прохождения холодного атмосферного фронта, в ночь температура понизится до 5-10 градусов тепла, ветер северо-западный с переходом уже на северный и с порывами до 18 м/с. Также в большинстве районов области небольшие и умеренные дожди, грозы.

В воскресенье температура останется в тех же пределах, северный ветер станет умеренным, осадки сохранятся, но будут не такими сильными.

В понедельник без существенных изменений: днём +17,+22°С, в ночные часы +5,+10°С. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Юго-западный умеренный ветер.

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В ближайшие дни в Кемеровской области сохранится неустойчивая погода с постепенным похолоданием. Ежедневно по региону будут наблюдаться осадки.

 

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